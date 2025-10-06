Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о праве педагогов на бесплатное горячее питание
00:07 06.10.2025
В Госдуму внесут проект о праве педагогов на бесплатное горячее питание
В Госдуму внесут проект о праве педагогов на бесплатное горячее питание - РИА Новости, 06.10.2025
В Госдуму внесут проект о праве педагогов на бесплатное горячее питание
общество
госдума рф
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о праве педагогов на бесплатное горячее питание

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается закрепить за педагогическими работниками право на бесплатное горячее питание не менее одного раза в день, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ), первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия - За правду"), а также первый замруководителя думской фракции СРЗП Дмитрий Гусев.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В Госдуму внесут проект о единой федеральной выплате заслуженным учителям
Вчера, 04:16
"Принятие законопроекта позволит официально обеспечить педагогических работников правом на получение бесплатного горячего питания не менее одного раза в день", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Организация питания педагогов проектом возлагается на образовательные учреждения, а для регионов предусматривается возможность получения федеральных субсидий на софинансирование.
Также инициативой предлагается финансировать расходы за счёт федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и иных источников, предусмотренных законодательством.
В сопроводительных документах отмечается, что в настоящее время действующее законодательство содержит нормы об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий, однако права педагогических работников на бесплатное горячее питание в федеральном законодательстве не закреплены.
"Учителя - это те, кто формирует будущее страны. Бесплатное горячее питание для них - не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье. Мы должны создавать условия, при которых педагоги смогут работать с полной отдачей, не думая о бытовых мелочах", - сказал Гусев РИА Новости.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В Госдуме предложили давать учителям служебное жилье
Вчера, 01:16
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
