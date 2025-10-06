Немцам назвали виновника экономических бед. И это не Россия

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Светлана Медведева. Счета за газ и свет в ФРГ взлетели до небес. Люди переплатили тысячи евро. Аналитики подсчитали и сделали вывод: это следствие подорожания энергоносителей из-за украинского конфликта. На самом деле причины гораздо глубже.

Удар по кошельку

С 2022 по 2025 год семьи из четырех человек в Германии потратили лишние 4815 евро на газ и 1149 — на свет. Их трех — 4376 и 1016 соответственно.

Живущие вдвоем — 2947 и 821, одиночки — 1264 и 500, сообщает газета Bild со ссылкой на исследование портала Verivoх.

И раскошеливаются не только немцы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала : "Счета за электроэнергию по-прежнему источник большого беспокойства для миллионов европейцев".

назвала энергетику ахиллесовой пятой ЕС.

По данным Евростата, во второй половине 2024-го средние цены на газ для домохозяйств выросли до рекордного с 2008 года уровня — 12,33 евро за 100 киловатт-часов.

Дороже всего в Швеции (18,93 евро), Нидерландах (16,71) и Италии (15,86). То есть больше полутора тысяч рублей.

Немного лукавят

Европейцы очень не любят вспоминать, что цены у них пошли вверх еще с середины 2021-го, говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Они хотят обвинить во всем Россию. Но на самом деле они пострадали из-за неправильной политики еврочиновников", — поясняет он.

Хотя о рисках предупреждали, энергетическим компаниям твердили: из-за переизбытка предложений газ будет стоить копейки, вы в итоге не сможете заработать, так что вкладывайтесь в возобновляемую энергетику.

Однако после ковида спрос восстановился и возник дефицит. Соответственно — подорожание.

"А разрыв с Москвой усугубил ситуацию", — заключает Юшков.

© AP Photo / Joerg Sarbach Газовое хранилище в Редене, Германия © AP Photo / Joerg Sarbach Газовое хранилище в Редене, Германия

Ценовая ловушка

По оценке Bloomberg , до 2022-го Германия на 52% зависела от российского импорта.

Топливо было недорогим, поставки — стабильными. Сегодня же ФРГ получает большую часть газа от Норвегии плюс СПГ на спотовых рынках. Совсем по другим ценам.

Экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги указал : американский СПГ стоит в ЕС на 60-90% дороже, чем в США, и это без учета расходов на логистику и регазификацию.

"По сути, Европа создала себе дефицит и теперь вынуждена конкурировать со странами Азии за каждый танкер с СПГ. Отсюда и выросшие в разы счета за газ и электричество", — отмечает эксперт КГ "Полилог" Евгений Зленко.

Полный запрет российских энергоносителей в рамках программы ЕС еще поднимет цены из-за ограничений СПГ-предложения и инфраструктуры. Насколько — пока сказать сложно.

"Это зависит от многих факторов: объема импорта СПГ, погоды и темпов развития возобновляемых источников", — перечисляет доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.

Несколько месяцев назад сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель призывала канцлера Фридриха Мерца "активно форсировать возвращение к дешевому природному газу из России". Но эти слова повисли в воздухе.

© AP Photo / Michael Sohn Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель © AP Photo / Michael Sohn Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель

Час от часу не легче

Запредельные счета за свет и газ — не единственная проблема Европы.

"Многие лишились работы. Ведь наш газ в итоге так и не заместили в полной мере. У немцев была особенно развитая промышленность, поэтому они пострадали больше всех. Производство азотных удобрений почти остановилось, очень сильно просели химические предприятия", — говорит Игорь Юшков.

С 2018-го машиностроение и в целом промышленность ФРГ сократились примерно на 20%, утверждает American Thinker

В прошлом году в Германии закрылись почти 200 тысяч предприятий. И сейчас число безработных впервые за десятилетие превысило три миллиона, сообщает Reuters

В ближайшие годы США, Катар и Австралия собираются ввести в эксплуатацию новые заводы по сжижению газа. Но если бы на рынке был еще и российский импорт, конкуренция не позволила бы ценам так взлететь, убежден Юшков.

Стремясь к политической выгоде, европейские лидеры отказываются от эффективных мер. В результате ЕС продолжит зависеть от дорогого СПГ, сталкиваясь с нестабильными ценами и увеличением затрат на импорт. А страдают от этого бизнес и простые граждане.