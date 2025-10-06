Рейтинг@Mail.ru
Немцам назвали виновника экономических бед. И это не Россия
08:00 06.10.2025
Немцам назвали виновника экономических бед. И это не Россия
Немцам назвали виновника экономических бед. И это не Россия
Счета за газ и свет в ФРГ взлетели до небес. Люди переплатили тысячи евро. Аналитики подсчитали и сделали вывод: это следствие подорожания энергоносителей
2025-10-06T08:00:00+03:00
2025-10-06T08:01:00+03:00
2025
1920
1920
true
Немцам назвали виновника экономических бед. И это не Россия

Юшков: цены на газ для немцев могут снизиться при смене политики

Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Светлана Медведева. Счета за газ и свет в ФРГ взлетели до небес. Люди переплатили тысячи евро. Аналитики подсчитали и сделали вывод: это следствие подорожания энергоносителей из-за украинского конфликта. На самом деле причины гораздо глубже.

Удар по кошельку

С 2022 по 2025 год семьи из четырех человек в Германии потратили лишние 4815 евро на газ и 1149 — на свет. Их трех — 4376 и 1016 соответственно.
Живущие вдвоем — 2947 и 821, одиночки — 1264 и 500, сообщает газета Bild со ссылкой на исследование портала Verivoх.
И раскошеливаются не только немцы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала: "Счета за электроэнергию по-прежнему источник большого беспокойства для миллионов европейцев".
И назвала энергетику ахиллесовой пятой ЕС.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Поторопились с запретом. Европа готова признать ошибку
1 октября, 08:00
По данным Евростата, во второй половине 2024-го средние цены на газ для домохозяйств выросли до рекордного с 2008 года уровня — 12,33 евро за 100 киловатт-часов.
Дороже всего в Швеции (18,93 евро), Нидерландах (16,71) и Италии (15,86). То есть больше полутора тысяч рублей.
© РИА Новости / Нина Зотина
Денежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты евро

Немного лукавят

Европейцы очень не любят вспоминать, что цены у них пошли вверх еще с середины 2021-го, говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Они хотят обвинить во всем Россию. Но на самом деле они пострадали из-за неправильной политики еврочиновников", — поясняет он.
Хотя о рисках предупреждали, энергетическим компаниям твердили: из-за переизбытка предложений газ будет стоить копейки, вы в итоге не сможете заработать, так что вкладывайтесь в возобновляемую энергетику.
Флаг Германии
В ФРГ усиливаются сомнения в планах по зеленой энергетике, пишет Bild
19 июля, 23:51
Однако после ковида спрос восстановился и возник дефицит. Соответственно — подорожание.
"А разрыв с Москвой усугубил ситуацию", — заключает Юшков.
© AP Photo / Joerg Sarbach
Газовое хранилище в Редене, Германия
Газовое хранилище в Редене, Германия
© AP Photo / Joerg Sarbach
Газовое хранилище в Редене, Германия

Ценовая ловушка

По оценке Bloomberg, до 2022-го Германия на 52% зависела от российского импорта.
Топливо было недорогим, поставки — стабильными. Сегодня же ФРГ получает большую часть газа от Норвегии плюс СПГ на спотовых рынках. Совсем по другим ценам.
Экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги указал: американский СПГ стоит в ЕС на 60-90% дороже, чем в США, и это без учета расходов на логистику и регазификацию.
"По сути, Европа создала себе дефицит и теперь вынуждена конкурировать со странами Азии за каждый танкер с СПГ. Отсюда и выросшие в разы счета за газ и электричество", — отмечает эксперт КГ "Полилог" Евгений Зленко.
Судно, доставляющее сжиженный природный газ из Катара в Польшу
"Это не блеф". Ключевой газовый донор Европы сделал предостережение
26 декабря 2024, 08:00
Полный запрет российских энергоносителей в рамках программы ЕС еще поднимет цены из-за ограничений СПГ-предложения и инфраструктуры. Насколько — пока сказать сложно.
"Это зависит от многих факторов: объема импорта СПГ, погоды и темпов развития возобновляемых источников", — перечисляет доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.
Несколько месяцев назад сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель призывала канцлера Фридриха Мерца "активно форсировать возвращение к дешевому природному газу из России". Но эти слова повисли в воздухе.
© AP Photo / Michael Sohn
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель
© AP Photo / Michael Sohn
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель

Час от часу не легче

Запредельные счета за свет и газ — не единственная проблема Европы.
"Многие лишились работы. Ведь наш газ в итоге так и не заместили в полной мере. У немцев была особенно развитая промышленность, поэтому они пострадали больше всех. Производство азотных удобрений почти остановилось, очень сильно просели химические предприятия", — говорит Игорь Юшков.
С 2018-го машиностроение и в целом промышленность ФРГ сократились примерно на 20%, утверждает American Thinker.
Урсула фон дер Ляйен
"У нас форс-мажор": Европа опять затевает неладное с газом
9 июня, 08:00
В прошлом году в Германии закрылись почти 200 тысяч предприятий. И сейчас число безработных впервые за десятилетие превысило три миллиона, сообщает Reuters.
В ближайшие годы США, Катар и Австралия собираются ввести в эксплуатацию новые заводы по сжижению газа. Но если бы на рынке был еще и российский импорт, конкуренция не позволила бы ценам так взлететь, убежден Юшков.
Стремясь к политической выгоде, европейские лидеры отказываются от эффективных мер. В результате ЕС продолжит зависеть от дорогого СПГ, сталкиваясь с нестабильными ценами и увеличением затрат на импорт. А страдают от этого бизнес и простые граждане.
© AP Photo / Michael Sohn
Автозавод Volkswagen в Германии
Автозавод Volkswagen в Германии
© AP Photo / Michael Sohn
Автозавод Volkswagen в Германии
 
Германия Россия Евросоюз В мире
 
 
