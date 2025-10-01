СМИ рассказали, как конфликт на Украине повлиял на семьи в Германии

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Семьи в Германии понесли дополнительные расходы на электроэнергию и газ в размере тысяч евро с начала конфликта на Украине из-за связанного с ним роста цен на энергоносители, показало опубликованное газетой Bild исследование портала Verivox.

Исследователи сравнили годовые расходы немецких домохозяйств на свет и газ в 2021 году и после начала острой фазы украинского кризиса, учтя и действующие в течение 2023 года меры правительства по ограничению роста цен.