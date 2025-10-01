МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Семьи в Германии понесли дополнительные расходы на электроэнергию и газ в размере тысяч евро с начала конфликта на Украине из-за связанного с ним роста цен на энергоносители, показало опубликованное газетой Bild исследование портала Verivox.
Исследователи сравнили годовые расходы немецких домохозяйств на свет и газ в 2021 году и после начала острой фазы украинского кризиса, учтя и действующие в течение 2023 года меры правительства по ограничению роста цен.
Согласно результатам исследования, семьи из четырех человек потратили с 2022 по 2025 год лишние 4815 евро на газ и 1149 евро – на свет, для семей из трех человек допрасходы за этот период составили 4376 и 1016 евро, соответственно. Живущие вдвоем жители ФРГ переплатили 2947 и 821 евро, а одинокие немцы – 1264 и 500 евро.
"Война на Украине вызвала беспрецедентный до сегодняшнего дня взрыв цен на энергоносители", - приводит издание оценку эксперта Verivox по вопросам энергетики Торстена Шторка.
Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.