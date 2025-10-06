Рейтинг@Mail.ru
ФСБ раскрыла цели готовившихся терактов против еврейских объектов - РИА Новости, 06.10.2025
09:50 06.10.2025
ФСБ раскрыла цели готовившихся терактов против еврейских объектов
ФСБ раскрыла цели готовившихся терактов против еврейских объектов - РИА Новости, 06.10.2025
ФСБ раскрыла цели готовившихся терактов против еврейских объектов
Теракты против еврейских культовых объектов в Красноярском и Ставропольском краях готовились под предлогом защиты интересов граждан Палестины, пострадавших от... РИА Новости, 06.10.2025
ФСБ раскрыла цели готовившихся терактов против еврейских объектов

ФСБ: теракты против еврейских объектов планировались для массовых беспорядков

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Теракты против еврейских культовых объектов в Красноярском и Ставропольском краях готовились под предлогом защиты интересов граждан Палестины, пострадавших от палестино-израильского конфликта, на самом же деле планировалось спровоцировать массовые выступления в России, аналогичные антисемитским беспорядкам в Дагестане в октябре 2023 года, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, в Красноярском и Ставропольском краях сорваны теракты на еврейских культовых объектах. В Красноярске задержаны двое выходцев из одной из стран Центрально-Азиатского региона, готовивших взрыв самодельной бомбы на территории городской синагоги. В Пятигорске задержан россиянин, планировавший поджечь здание Еврейской религиозной общины. Все эти злоумышленники - сторонники запрещенной в России международной террористической организации (МТО).
Кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов на еврейских культовых объектах - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах
Вчера, 09:47
"Террористические акты готовились под предлогом защиты интересов граждан Государства Палестина, пострадавших в ходе палестино-израильского конфликта. В действительности целью членов МТО являлось разжигание межнациональной розни с целью спровоцировать массовые выступления на территории Российской Федерации, аналогичные антисемитским беспорядкам в Республике Дагестан в октябре 2023 года, координированных из-за рубежа посредством мессенджера Telegram", - отмечается в сообщении ФСБ.
Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в ночь с 29 на 30 октября 2023 года. По данным следствия, участники беспорядков сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.
Ранее СК России сообщил, что уже вынесены приговоры 135 фигурантам уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы, им назначены сроки до 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. В розыск объявлены трое участников беспорядков.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки
Вчера, 02:37
 
