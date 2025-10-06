ФСБ раскрыла цели готовившихся терактов против еврейских объектов

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Теракты против еврейских культовых объектов в Красноярском и Ставропольском краях готовились под предлогом защиты интересов граждан Палестины, пострадавших от палестино-израильского конфликта, на самом же деле планировалось спровоцировать массовые выступления в России, аналогичные антисемитским беспорядкам в Дагестане в октябре 2023 года, сообщила ФСБ.