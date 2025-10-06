СМИ: Макрон язвительно высмеял фон дер Ляйен

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон язвительно раскритиковал на саммите ЕС в Копенгагене председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и ее инициативу о постройке стены дронов, пишет британская газета Financial Times.
"Эммануэль Макрон из Франции был особенно язвителен: "Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее"", — говорится в материале.
Как утверждает издание, конфликт произошел из-за самой идеи так называемой "стены дронов", поскольку Макрон и некоторые другие европейские лидеры отнеслись к ней с большим недоверием.
"Реакция некоторых лидеров ЕС в датской столице была такой же холодной, как Балтийское море", — отмечает издание.
По словам автора, основная претензия Макрона и других лидеров была в том, что идея фон дер Ляйен рискует создать ложное впечатление полной защиты, схожее с израильским "Железным куполом", который в реальности не смог обеспечить безопасность от ударов ХАМАС, что и высмеял французский лидер в своей речи.
Неформальный саммит ЕС в Копенгагене, где обсуждали инциденты с БПЛА проходил с 1 по 2 октября. На мероприятии обсуждали возможный ответ на "нарушения воздушного пространства союза". Россия неоднократно опровергала подобные обвинения.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, заявил, что, как показывает история, создание стен это всегда плохо. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не направляет ракеты и беспилотники на объекты в странах ЕС и НАТО.