Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Макрон язвительно высмеял фон дер Ляйен - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:58 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/frantsiya-2046556946.html
СМИ: Макрон язвительно высмеял фон дер Ляйен
СМИ: Макрон язвительно высмеял фон дер Ляйен - РИА Новости, 06.10.2025
СМИ: Макрон язвительно высмеял фон дер Ляйен
Президент Франции Эммануэль Макрон язвительно раскритиковал на саммите ЕС в Копенгагене председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и ее инициативу о... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T02:58:00+03:00
2025-10-06T02:58:00+03:00
в мире
франция
копенгаген
россия
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_762c6940cf2364ea2c00ebcad1185864.jpg
https://ria.ru/20251002/makron-2045884964.html
https://ria.ru/20251002/makron-2045884043.html
https://ria.ru/20251001/frantsija-2045676313.html
франция
копенгаген
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2551bf77574a4e2b155861d36bff244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, копенгаген, россия, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, хамас
В мире, Франция, Копенгаген, Россия, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия, ХАМАС
СМИ: Макрон язвительно высмеял фон дер Ляйен

FT: Макрон язвительно раскритиковал инициативу фон дер Ляйен о стене дронов

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон язвительно раскритиковал на саммите ЕС в Копенгагене председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и ее инициативу о постройке стены дронов, пишет британская газета Financial Times.
"Эммануэль Макрон из Франции был особенно язвителен: "Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее"", — говорится в материале.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Макрона поставили на место после дерзкого выпада в адрес России
2 октября, 15:23
Как утверждает издание, конфликт произошел из-за самой идеи так называемой "стены дронов", поскольку Макрон и некоторые другие европейские лидеры отнеслись к ней с большим недоверием.
"Реакция некоторых лидеров ЕС в датской столице была такой же холодной, как Балтийское море", — отмечает издание.
По словам автора, основная претензия Макрона и других лидеров была в том, что идея фон дер Ляйен рискует создать ложное впечатление полной защиты, схожее с израильским "Железным куполом", который в реальности не смог обеспечить безопасность от ударов ХАМАС, что и высмеял французский лидер в своей речи.
Шутка премьера Албании над ошибкой Трампа - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Макрон странно отреагировал на шутку премьера Албании про Трампа
2 октября, 15:23
Неформальный саммит ЕС в Копенгагене, где обсуждали инциденты с БПЛА проходил с 1 по 2 октября. На мероприятии обсуждали возможный ответ на "нарушения воздушного пространства союза". Россия неоднократно опровергала подобные обвинения.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, заявил, что, как показывает история, создание стен это всегда плохо. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не направляет ракеты и беспилотники на объекты в странах ЕС и НАТО.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Франция работает над модернизацией ядерной доктрины, заявил Макрон
1 октября, 17:10
 
В миреФранцияКопенгагенРоссияЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковЕвросоюзЕврокомиссияХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала