19:37 06.10.2025
Глава ЕК призвала Евросоюз готовиться к борьбе
Глава ЕК призвала Евросоюз готовиться к борьбе
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к борьбе, заявив, что угроза идёт с восточного фланга. РИА Новости, 06.10.2025
Глава ЕК призвала Евросоюз готовиться к борьбе

Фон дер Ляйен призвала ЕС готовиться к борьбе на восточном фланге союза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к борьбе, заявив, что угроза идёт с восточного фланга.
"Мы находимся под угрозой с восточного фланга. Международный порядок находится под угрозой и рушится быстрее, чем мы думали и ожидали. Мы переживаем период большой неопределенности. Этот хаос, в котором нам приходится маневрировать, является причиной того, что в начале своего выступления о положении дел в союзе я сказала, что Европа должна подготовиться к битве и объединиться, чтобы выиграть эту битву", - сказала она во время дебатов в Европарламенте насчёт вотума недоверия Еврокомиссии.
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Вопрос о Путине загнал представителя ЕС в тупик
В миреЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
