Глава ЕК назвала попытки инициировать вотум недоверия ловушкой России

"Сеять расколы, распространять дезинформацию, создавать козла отпущения - все это для того, чтобы настроить европейцев друг против друга, попытаться ослабить нашу бдительность, пока мы сражаемся друг с другом, ослабить нашу решимость и стойкость. Это ловушка, и мы просто не можем в нее попасть", - сказала она евродепутатам во время дебатов насчёт вотума недоверия против Еврокомиссии.