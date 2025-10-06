Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК назвала попытки инициировать вотум недоверия ловушкой России - РИА Новости, 06.10.2025
19:56 06.10.2025
Глава ЕК назвала попытки инициировать вотум недоверия ловушкой России
Глава ЕК назвала попытки инициировать вотум недоверия ловушкой России - РИА Новости, 06.10.2025
Глава ЕК назвала попытки инициировать вотум недоверия ловушкой России
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пожаловалась, что попытки инициировать вотум недоверия против её в Европарламенте якобы является "ловушкой"... РИА Новости, 06.10.2025
в мире, страсбург, сша, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, патриот
В мире, Страсбург, США, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Патриот
Глава ЕК назвала попытки инициировать вотум недоверия ловушкой России

Фон дер Ляйен обвинила РФ в инициировании вотума недоверия против неё в ЕП

© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пожаловалась, что попытки инициировать вотум недоверия против её в Европарламенте якобы является "ловушкой" российских властей.
Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге в понедельник приводят дебаты сразу по двум запросам о вынесении вотума недоверия Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Сама глава Еврокомиссии пожаловалась, что российские власти "не скрывают своего презрения к нашему Cоюзу и фундаменту, на котором он построен".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
СМИ: Макрон язвительно высмеял фон дер Ляйен
Вчера, 02:58
"Сеять расколы, распространять дезинформацию, создавать козла отпущения - все это для того, чтобы настроить европейцев друг против друга, попытаться ослабить нашу бдительность, пока мы сражаемся друг с другом, ослабить нашу решимость и стойкость. Это ловушка, и мы просто не можем в нее попасть", - сказала она евродепутатам во время дебатов насчёт вотума недоверия против Еврокомиссии.
Ранее политическая фракция "Патриоты за Европу" Европейского парламента заявила, что считает обсуждение вотумов недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на предстоящей пленарной сессии в Страсбурге главным пунктом повестки, поскольку политика нынешнего председателя Еврокомиссии стала провалом. По словам депутатов, деятельность главы ЕК "привела к росту цен на энергоносители, семьи платят больше, компании закрываются, фермеры страдают, и это провал". Фон дер Ляйен припомнили и скандалы Pfizergate, и секретные переписки, и отсутствие прозрачности, в частности, в торговых сделках с США и Меркосур, которые, по мнению парламентариев, вредят Европе. "Патриоты за Европу" считают, что ее председательство исчерпало себя. Все это видят.
Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый инициированный рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
Очередные запросы о выражении недоверия ЕК выдвинули в Европарламенте "Левые" и "Патриоты Европы", которые могут поддержать друг друга при голосовании. Если запрос поддержат все представители левых и "Патриотов", а также парламентарии от фракции "Европейские консерваторы и реформисты", которые ранее инициировали первый подобный запрос, то заявка может заручиться поддержкой 237 голосов депутатов. Возможно, к вотуму захотят присоединиться и другие парламентарии.
Эксперты ранее указывали, что вотум недоверия фон дер Ляйен пока всерьез все же не грозит, однако сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство деятельностью главы Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины и ЕС, пишет Bloomberg
1 октября, 08:39
 
