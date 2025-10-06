Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия серьезно ослаблена, считает экс-комиссар Бретон - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/evrokomissija-2046587366.html
Еврокомиссия серьезно ослаблена, считает экс-комиссар Бретон
Еврокомиссия серьезно ослаблена, считает экс-комиссар Бретон - РИА Новости, 06.10.2025
Еврокомиссия серьезно ослаблена, считает экс-комиссар Бретон
Еврокомиссия (ЕК) серьезно ослаблена, она давно не сталкивалась с таким количеством вотумов недоверия, заявил бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:31:00+03:00
2025-10-06T10:31:00+03:00
в мире
страсбург
сша
европа
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
https://ria.ru/20250627/votum-2025743063.html
https://ria.ru/20240916/evropa-1972535161.html
https://ria.ru/20250507/ek-2015482807.html
страсбург
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, страсбург, сша, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, politico
В мире, Страсбург, США, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Politico
Еврокомиссия серьезно ослаблена, считает экс-комиссар Бретон

Бретон: ЕК давно не сталкивалась с таким большим количеством вотумов недоверия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) серьезно ослаблена, она давно не сталкивалась с таким количеством вотумов недоверия, заявил бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон.
Бретон в 2024 году ушел в отставку на фоне конфликта с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Урсула фон дер Ляйен получила неожиданный удар, пишут СМИ
27 июня, 10:30
"Европейская комиссия серьезно ослаблена. Впервые за долгое время комиссия столкнулась с таким количеством вотумов недоверия. Нельзя все это сводить к результату невезения", - отметил Бретон в интервью газете Politico.
По его мнению, проблемы в Еврокомиссии проистекают из слабости ее руководства. Он добавил, что этой слабостью могут воспользоваться "крайние элементы", хотя он не уточнил, какие именно.
Ранее политическая фракция "Патриоты за Европу" Европейского парламента заявила, что считает обсуждение вотумов недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на предстоящей пленарной сессии в Страсбурге главным пунктом повестки, поскольку политика нынешнего председателя Еврокомиссии стала провалом. По словам депутатов, деятельность главы ЕК "привела к росту цен на энергоносители, семьи платят больше, компании закрываются, фермеры страдают, и это провал". Фон дер Ляйен припомнили и скандалы Pfizergate, и секретные переписки, и отсутствие прозрачности, в частности, в торговых сделках с США и Меркосур, которые, по мнению парламентариев, вредят Европе. "Патриоты Европы" считают, что ее председательство исчерпало себя.
Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый инициированный рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
"Яма все глубже". ЕС попал в капкан "демократических ценностей"
16 сентября 2024, 08:00
Очередные запросы о выражении недоверия ЕК выдвинули в Европарламенте "Левые" и "Патриоты Европы", которые могут поддержать друг друга при голосовании. Для утверждения вотума недоверия запрос должны поддержать порядка 361 парламентария. Если запрос поддержат все представители левых и "Патриотов", а также парламентарии от фракции "Европейские консерваторы и реформисты", которые ранее инициировали первый подобный запрос, то заявка может заручиться поддержкой 237 голосов депутатов. Возможно, к вотуму захотят присоединиться и другие парламентарии.
Эксперты ранее указывали, что вотум недоверия фон дер Ляйен пока всерьез все же не грозит, однако сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство деятельностью главы Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел.
Президент Европарламента Роберта Метсола - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Глава Европарламента пригрозила подать в суд на ЕК
7 мая, 11:16
 
В миреСтрасбургСШАЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала