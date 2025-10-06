Еврокомиссия серьезно ослаблена, считает экс-комиссар Бретон

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) серьезно ослаблена, она давно не сталкивалась с таким количеством вотумов недоверия, заявил бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон.

Урсулой фон дер Ляйен. Бретон в 2024 году ушел в отставку на фоне конфликта с председателем Еврокомиссии

"Европейская комиссия серьезно ослаблена. Впервые за долгое время комиссия столкнулась с таким количеством вотумов недоверия. Нельзя все это сводить к результату невезения", - отметил Бретон в интервью газете Politico

По его мнению, проблемы в Еврокомиссии проистекают из слабости ее руководства. Он добавил, что этой слабостью могут воспользоваться "крайние элементы", хотя он не уточнил, какие именно.

Ранее политическая фракция "Патриоты за Европу" Европейского парламента заявила, что считает обсуждение вотумов недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на предстоящей пленарной сессии в Страсбурге главным пунктом повестки, поскольку политика нынешнего председателя Еврокомиссии стала провалом. По словам депутатов, деятельность главы ЕК "привела к росту цен на энергоносители, семьи платят больше, компании закрываются, фермеры страдают, и это провал". Фон дер Ляйен припомнили и скандалы Pfizergate, и секретные переписки, и отсутствие прозрачности, в частности, в торговых сделках с США и Меркосур, которые, по мнению парламентариев, вредят Европе . "Патриоты Европы" считают, что ее председательство исчерпало себя.

Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый инициированный рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.

Очередные запросы о выражении недоверия ЕК выдвинули в Европарламенте "Левые" и "Патриоты Европы", которые могут поддержать друг друга при голосовании. Для утверждения вотума недоверия запрос должны поддержать порядка 361 парламентария. Если запрос поддержат все представители левых и " Патриотов ", а также парламентарии от фракции "Европейские консерваторы и реформисты", которые ранее инициировали первый подобный запрос, то заявка может заручиться поддержкой 237 голосов депутатов. Возможно, к вотуму захотят присоединиться и другие парламентарии.