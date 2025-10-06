Один из членов экипажа атакованного у Йемена нидерландского судна умер

ГААГА, 6 окт - РИА Новости. Один из пострадавших членов нидерландского судна Minervagracht, атакованного хуситами у берегов Йемена 29 сентября, скончался от полученных ранений, сообщила РИА Новости представитель нидерландской судоходной компании Spliethoff Хансье Дамен-Веркаде.

"С глубокой скорбью компания Spliethoff сообщает о кончине одного из наших членов экипажа Minervagracht. Ранее сегодня наш коллега скончался в больнице от тяжелых ранений, полученных во время нападения на наше судно в Аденском заливе 29 сентября", - сообщила в понедельник Дамен-Веркаде.

Компания Spliethoff продолжит оказывать необходимую поддержку семье погибшего.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и близким", - сказала она.

По словам представителя компании, состояние второго пострадавшего члена экипажа стабильное, он остается под наблюдением врачей в Джибути и, как ожидается, сможет вернуться домой в конце этой недели.

"Большинство членов экипажа Minervagracht благополучно репатриированы в родные страны", - добавила Дамен-Веркаде.

Грузовое судно под флагом Нидерландов Minervagracht было атаковано у берегов Йемена в понедельник, 29 сентября. В результате инцидента два члена экипажа пострадали, а судно получило значительные повреждения. На следующий день судоходная компания Spliethoff сообщила, что все 19 членов экипажа Minervagracht были благополучно эвакуированы на соседние корабли, пострадавшим оказывается медицинская помощь. По ее данным, в момент атаки судно шло на восток из Джибути и не перевозило грузы.

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение " Ансар Алла " (хуситы) позднее подтвердило атаку на нидерландское судно Minervagracht с использованием крылатой ракеты за нарушение их запрета на заход в порты Израиля

Представитель пресс-службы военно-морской миссии ЕС Aspides, подполковник Сократес Раванос сообщал РИА Новости, что среди членов экипажа атакованного судна есть двое граждан России , они были спасены вместе с остальными членами экипажа.