Рейтинг@Mail.ru
Один из членов экипажа атакованного у Йемена нидерландского судна умер - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 06.10.2025 (обновлено: 23:14 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/es-2046726011.html
Один из членов экипажа атакованного у Йемена нидерландского судна умер
Один из членов экипажа атакованного у Йемена нидерландского судна умер - РИА Новости, 06.10.2025
Один из членов экипажа атакованного у Йемена нидерландского судна умер
Один из пострадавших членов нидерландского судна Minervagracht, атакованного хуситами у берегов Йемена 29 сентября, скончался от полученных ранений, сообщила... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T21:46:00+03:00
2025-10-06T23:14:00+03:00
йемен
в мире
джибути
аденский залив
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_0:55:640:415_1920x0_80_0_0_6e5056c789098bbd5fa01d4efebe556e.jpg
https://ria.ru/20250929/raketa-2045001192.html
йемен
джибути
аденский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_7:0:634:470_1920x0_80_0_0_89241d58c07962b8b962227938951c9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
йемен, в мире, джибути, аденский залив, ансар алла
Йемен, В мире, Джибути, Аденский залив, Ансар Алла
Один из членов экипажа атакованного у Йемена нидерландского судна умер

Один из раненных членов экипажа атакованного у Йемена нидерландского судна умер

© Flickr / Yoshimasa NiwaФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Flickr / Yoshimasa Niwa
Флаг Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 6 окт - РИА Новости. Один из пострадавших членов нидерландского судна Minervagracht, атакованного хуситами у берегов Йемена 29 сентября, скончался от полученных ранений, сообщила РИА Новости представитель нидерландской судоходной компании Spliethoff Хансье Дамен-Веркаде.
"С глубокой скорбью компания Spliethoff сообщает о кончине одного из наших членов экипажа Minervagracht. Ранее сегодня наш коллега скончался в больнице от тяжелых ранений, полученных во время нападения на наше судно в Аденском заливе 29 сентября", - сообщила в понедельник Дамен-Веркаде.
Компания Spliethoff продолжит оказывать необходимую поддержку семье погибшего.
"Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и близким", - сказала она.
По словам представителя компании, состояние второго пострадавшего члена экипажа стабильное, он остается под наблюдением врачей в Джибути и, как ожидается, сможет вернуться домой в конце этой недели.
"Большинство членов экипажа Minervagracht благополучно репатриированы в родные страны", - добавила Дамен-Веркаде.
Грузовое судно под флагом Нидерландов Minervagracht было атаковано у берегов Йемена в понедельник, 29 сентября. В результате инцидента два члена экипажа пострадали, а судно получило значительные повреждения. На следующий день судоходная компания Spliethoff сообщила, что все 19 членов экипажа Minervagracht были благополучно эвакуированы на соседние корабли, пострадавшим оказывается медицинская помощь. По ее данным, в момент атаки судно шло на восток из Джибути и не перевозило грузы.
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) позднее подтвердило атаку на нидерландское судно Minervagracht с использованием крылатой ракеты за нарушение их запрета на заход в порты Израиля.
Представитель пресс-службы военно-морской миссии ЕС Aspides, подполковник Сократес Раванос сообщал РИА Новости, что среди членов экипажа атакованного судна есть двое граждан России, они были спасены вместе с остальными членами экипажа.
После атаки глава МИД Нидерландов Давид ван Вил заявил, что будет добиваться включения хуситов в список террористических организаций ЕС и принятия Евросоюзом дополнительных санкций против них.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Израиль перехватил ракету, выпущенную из Йемена
29 сентября, 01:12
 
ЙеменВ миреДжибутиАденский заливАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала