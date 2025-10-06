Вотумы недоверия к руководству ЕС могут стать рутиной, утверждают СМИ

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Вотумы недоверия к руководству ЕС, в особенности к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, могут стать рутиной для европейских политиков, утверждает газета Politico со ссылкой на европейских политиков.

"Два вотума недоверия на этой неделе и тот, который фон дер Ляйен поборола в июле, были предложены по отдельности группами, находящимися на относительно маргинальном положении... Мало что свидетельствует о том, что они прекратят попытки... Вотумы недоверия могут стать рутиной. Этот инструмент не нов в договоре о ЕС , просто законодатели, похоже, осознали его необходимость", - пишет издание.

По словам анонимного депутата Европарламента , "предстоит ещё много голосований, которые станут испытанием для её лидерских качеств". По его словам, больше всего вопросов к фон дер Ляйен вызывает торговое соглашение с США , которое напрямую ассоциируется с ней после того, как она подписала его на поле для гольфа президента США Дональда Трампа Шотландии , бюджет ЕС, который не всем нравится в парламенте, и торговое соглашение о МЕРКОСУР

Ранее политическая фракция "Патриоты за Европу" Европейского парламента заявила, что считает обсуждение вотумов недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на предстоящей пленарной сессии в Страсбурге главным пунктом повестки, поскольку политика нынешнего председателя Еврокомиссии стала провалом. По словам депутатов, деятельность главы ЕК "привела к росту цен на энергоносители, семьи платят больше, компании закрываются, фермеры страдают, и это провал". Фон дер Ляйен припомнили и скандалы Pfizergate, и секретные переписки, и отсутствие прозрачности, в частности, в торговых сделках с США и Меркосур, которые, по мнению парламентариев, вредят Европе . "Патриоты Европы" считают, что ее председательство исчерпало себя.

Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый инициированный рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.

Очередные запросы о выражении недоверия ЕК выдвинули в Европарламенте "Левые" и "Патриоты Европы", которые могут поддержать друг друга при голосовании. Для утверждения вотума недоверия запрос должны поддержать порядка 361 парламентария. Если запрос поддержат все представители левых и " Патриотов ", а также парламентарии от фракции "Европейские консерваторы и реформисты", которые ранее инициировали первый подобный запрос, то заявка может заручиться поддержкой 237 голосов депутатов. Возможно, к вотуму захотят присоединиться и другие парламентарии.