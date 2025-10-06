Рейтинг@Mail.ru
Вотумы недоверия к руководству ЕС могут стать рутиной, утверждают СМИ - РИА Новости, 06.10.2025
07:45 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/es-2046567459.html
Вотумы недоверия к руководству ЕС могут стать рутиной, утверждают СМИ
2025-10-06T07:45:00+03:00
2025-10-06T07:45:00+03:00
в мире
сша
шотландия
страсбург
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
еврокомиссия
евросоюз
в мире, сша, шотландия, страсбург, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
В мире, США, Шотландия, Страсбург, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Вотумы недоверия к руководству ЕС, в особенности к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, могут стать рутиной для европейских политиков, утверждает газета Politico со ссылкой на европейских политиков.
"Два вотума недоверия на этой неделе и тот, который фон дер Ляйен поборола в июле, были предложены по отдельности группами, находящимися на относительно маргинальном положении... Мало что свидетельствует о том, что они прекратят попытки... Вотумы недоверия могут стать рутиной. Этот инструмент не нов в договоре о ЕС, просто законодатели, похоже, осознали его необходимость", - пишет издание.
ЕС рискует столкнуться с кризисом, считает политолог
07:02
По словам анонимного депутата Европарламента, "предстоит ещё много голосований, которые станут испытанием для её лидерских качеств". По его словам, больше всего вопросов к фон дер Ляйен вызывает торговое соглашение с США, которое напрямую ассоциируется с ней после того, как она подписала его на поле для гольфа президента США Дональда Трампа в Шотландии, бюджет ЕС, который не всем нравится в парламенте, и торговое соглашение о МЕРКОСУР.
Ранее политическая фракция "Патриоты за Европу" Европейского парламента заявила, что считает обсуждение вотумов недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на предстоящей пленарной сессии в Страсбурге главным пунктом повестки, поскольку политика нынешнего председателя Еврокомиссии стала провалом. По словам депутатов, деятельность главы ЕК "привела к росту цен на энергоносители, семьи платят больше, компании закрываются, фермеры страдают, и это провал". Фон дер Ляйен припомнили и скандалы Pfizergate, и секретные переписки, и отсутствие прозрачности, в частности, в торговых сделках с США и Меркосур, которые, по мнению парламентариев, вредят Европе. "Патриоты Европы" считают, что ее председательство исчерпало себя.
Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый инициированный рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
Очередные запросы о выражении недоверия ЕК выдвинули в Европарламенте "Левые" и "Патриоты Европы", которые могут поддержать друг друга при голосовании. Для утверждения вотума недоверия запрос должны поддержать порядка 361 парламентария. Если запрос поддержат все представители левых и "Патриотов", а также парламентарии от фракции "Европейские консерваторы и реформисты", которые ранее инициировали первый подобный запрос, то заявка может заручиться поддержкой 237 голосов депутатов. Возможно, к вотуму захотят присоединиться и другие парламентарии.
Эксперты ранее указывали, что вотум недоверия фон дер Ляйен пока всерьез все же не грозит, однако сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство деятельностью главы Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел.
СМИ узнали о новой стратегии ЕС по снижению зависимости от США и Китая
Вчера, 08:58
 
В миреСШАШотландияСтрасбургУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
