Экономист объяснил, зачем меняют дизайн популярных купюр
03:18 06.10.2025
Экономист объяснил, зачем меняют дизайн популярных купюр
Экономист объяснил, зачем меняют дизайн популярных купюр
Происходящая сейчас смена дизайна популярных купюр задумана, чтобы познакомить людей с достопримечательностями России и обновить защиту банкнот, рассказал... РИА Новости, 06.10.2025
россия
максим марков
гознак
рэу имени г. в. плеханова
экономика
россия
россия, максим марков, гознак, рэу имени г. в. плеханова, экономика
Россия, Максим Марков, Гознак, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Экономика
Экономист объяснил, зачем меняют дизайн популярных купюр

Доцент Марков: дизайн рублевых купюр меняют для усиления их защиты

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Происходящая сейчас смена дизайна популярных купюр задумана, чтобы познакомить людей с достопримечательностями России и обновить защиту банкнот, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.
Он напомнил, что сейчас идет голосование за дизайн купюры в 500 рублей. Анонсирована презентация обновленной купюры в 1000 рублей, посвященной Приволжскому Федеральному округу. Ее дизайн регулятор уже одобрил.
«
“Данные мероприятия связаны с модернизацией банкнотного ряда в России. Предыдущий выпуск так называемой "городской серии" находится в обращении с 1997 года. Он имеет ряд модификаций, в которых Гознак применял различные способы защиты банкнот от подделки и продления их срока использования”, — отметил Марков.
По его словам, обновленные банкноты будут более защищенными и долговечными, поскольку Гознак использует самые современные способы изготовления и печати.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Аналитик раскрыл, что случится с рублем до середины октября
4 октября, 02:35
 
Россия Максим Марков Гознак РЭУ имени Г. В. Плеханова Экономика
 
 
