Экономист объяснил, зачем меняют дизайн популярных купюр

«

“Данные мероприятия связаны с модернизацией банкнотного ряда в России. Предыдущий выпуск так называемой "городской серии" находится в обращении с 1997 года. Он имеет ряд модификаций, в которых Гознак применял различные способы защиты банкнот от подделки и продления их срока использования”, — отметил Марков.