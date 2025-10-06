Экономист объяснил, зачем меняют дизайн популярных купюр

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Происходящая сейчас смена дизайна популярных купюр задумана, чтобы познакомить людей с достопримечательностями России и обновить защиту банкнот, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.
Он напомнил, что сейчас идет голосование за дизайн купюры в 500 рублей. Анонсирована презентация обновленной купюры в 1000 рублей, посвященной Приволжскому Федеральному округу. Ее дизайн регулятор уже одобрил.
“Данные мероприятия связаны с модернизацией банкнотного ряда в России. Предыдущий выпуск так называемой "городской серии" находится в обращении с 1997 года. Он имеет ряд модификаций, в которых Гознак применял различные способы защиты банкнот от подделки и продления их срока использования”, — отметил Марков.
По его словам, обновленные банкноты будут более защищенными и долговечными, поскольку Гознак использует самые современные способы изготовления и печати.
