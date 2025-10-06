https://ria.ru/20251006/dagestan-2046578605.html
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 06.10.2025
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности, продолжавшийся в Дагестане около 3,5 часов, отменен, сообщается в Telegram-канале МЧС республики. РИА Новости, 06.10.2025
