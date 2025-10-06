Рейтинг@Mail.ru
09:50 06.10.2025
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности, продолжавшийся в Дагестане около 3,5 часов, отменен, сообщается в Telegram-канале МЧС республики. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T09:50:00+03:00
2025-10-06T09:50:00+03:00
происшествия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
происшествия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности в Дагестане отменен

МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Режим беспилотной опасности, продолжавшийся в Дагестане около 3,5 часов, отменен, сообщается в Telegram-канале МЧС республики.
Опасность атаки была объявлена в Дагестане в понедельник в 06.00 мск.
"Отбой угрозы атаки беспилотного летательного аппарата на территории Республики Дагестан, 09.20 (мск)", – говорится в сообщении.
Аэропорт Махачкала - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Махачкалинский аэропорт приостановил работу после атаки БПЛА на Каспийск
6 ноября 2024, 09:22
 
