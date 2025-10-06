В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА

МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Дагестане, сообщается в Telegram-канале МЧС республики.

Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.