В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Дагестане, сообщается в Telegram-канале МЧС республики. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T08:58:00+03:00
2025-10-06T08:58:00+03:00
2025-10-06T08:58:00+03:00
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
Новости
Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
