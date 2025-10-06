Олег Николаев открыл II Всемирные игры по национальным единоборствам

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Около трех тысяч спортсменов из 39 стран принимают участие во II Всемирных играх по национальным видам единоборств, стартовавших в Чувашии, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Мы гордимся тем, что наша республика вновь стала центром масштабного международного спортивного события, способствующего укреплению единства многонациональной России, сохранению и развитию традиционных видов спорта. Особое значение имеет популяризация чувашского национального единоборства керешу, которое становится все более узнаваемым за пределами нашей республики... Значительный рост географии соревнований и числа спортсменов наглядно демонстрирует, что спорт остается мощной силой, объединяющей народы, стирающей границы и способствующей взаимопониманию между культурами", – привели в пресс-службе слова главы Чувашской Республики Олега Николаева на церемонии открытия.
Девизом II Всемирных игр национальных видов единоборств стали четыре слова: стойкость, верность, мужество и честь. В начале церемонии открытия, которая состоялась в Новочебоксарске, на огромном экране появился величественный летящий дракон, хвост которого был искусно сплетен из элементов национальных орнаментов регионов России и стран, представленных на Играх. Этот образ символизирует объединяющую силу единоборств, где длинный хвост дракона олицетворяет пояс, связывающий воедино все виды борьбы и всех ее приверженцев.
Глава Чувашии вручил символ игр – пояс "хвост дракона" главному судье соревнований, президенту Общероссийской общественной спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России", исполнительному директору Общероссийского союза общественных объединений "Российский союз боевых искусств" Рамилю Габбасову.
Основные соревнования пройдут на площадках спортивных школ № 3 (Новочебоксарск) и № 8 (стадион "Волга", Чебоксары).
Организаторами Всемирных игр выступают министерство спорта РФ, Российский союз боевых искусств и международные спортивные федерации.