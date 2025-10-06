Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае оценили ситуацию с бензином
09:12 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/azs-2046574341.html
В Хабаровском крае оценили ситуацию с бензином
В Хабаровском крае оценили ситуацию с бензином - РИА Новости, 06.10.2025
В Хабаровском крае оценили ситуацию с бензином
Топливо реализуется бесперебойно в двух районах Хабаровского края, где поставщиком бензина выступает компания "Трансбункер", сообщил глава Советско-Гаванского... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T09:12:00+03:00
2025-10-06T09:12:00+03:00
происшествия
хабаровский край
верхнебуреинский район
советская гавань
дмитрий демешин
ирина горбачева
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150495/40/1504954093_0:291:3830:2445_1920x0_80_0_0_247accfd2240c1af43e18f70f0ec4134.jpg
https://ria.ru/20241006/benzin-1976583391.html
https://ria.ru/20241011/neft-1977677114.html
https://ria.ru/20241028/benzin-1980532198.html
хабаровский край
верхнебуреинский район
советская гавань
происшествия, хабаровский край, верхнебуреинский район, советская гавань, дмитрий демешин, ирина горбачева, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95
Происшествия, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, Советская Гавань, Дмитрий Демешин, Ирина Горбачева, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-92, АИ-95
В Хабаровском крае оценили ситуацию с бензином

Чайка: бензин реализуется в районах Хабаровского края бесперебойно

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкБензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в медиабанк
Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости. Топливо реализуется бесперебойно в двух районах Хабаровского края, где поставщиком бензина выступает компания "Трансбункер", сообщил глава Советско-Гаванского муниципального района Дмитрий Чайка.
Ранее наблюдались перебои с количеством топлива на АЗС и очередях на заправках в Советской Гавани. Эта информация стала распространяться в соцсетях с конца августа. Тогда минэнерго региона заявило, что проблем с поставкой топлива в крае нет и перебоев не ожидается. Позже министерство сообщило жителям Советско-Гаванского и Ванинского районов, что определенный ажиотажный спрос есть - спровоцированный ценовыми колебаниями на топливной бирже. В этой связи поставщики не могут обеспечивать полноценный закуп топлива необходимых объемов по разумным ценам для обеспечения продаж в розницу на АЗС. Основной поставщик топлива там - компания "Трансбункер". Позже, 3 октября, прокуратура региона сообщила, что дефицит горюче-смазочных материалов зафиксирован еще и в Верхнебуреинском районе.
6 октября 2024, 07:21
"На данный момент проблем с наличием бензина АИ-95 и АИ-92 нет. Топливо реализуется бесперебойно. Единственное временное неудобство связано с заправкой №3 в поселке Майский (Советско-Гаванский район), где из-за поломки колонки временно недоступен АИ-92. Ремонтные работы уже ведутся, заказаны необходимые запчасти", - отметил Чайка со ссылкой на комментарий по ситуации ООО "АЗС Трансбункер".
Минэнерго региона сообщило, что после непродолжительного периода повышенного спроса и введенных ограничений происходит возвращение к нормальному режиму работы заправочных станций: в очереди стоит одна-две машины.
"Ажиотаж спал и люди больше не испытывают паники... Ожидаемая отмена ограничений в ближайшие пару дней станет еще одним подтверждением нормализации ситуации", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Чайка 2 октября сообщал, что местное население перестает запасаться бензином впрок на автозаправках, тем не менее спрос на топливо оставался.
Как сообщало в октябре ООО "АЗС Трансбункер", одна из причин отсутствия топлива - полное закрытие продаж бензоправок других продавцов топлива: за последний месяц восемь автозаправочных станций, принадлежащих ООО "Биксур", ООО "Регион", ИП Марченко и ИП Пыльпив прекратили реализацию бензина. Компания "АЗС Трансбункер" осталась единственным поставщиком топлива для населения, а также для коммунальных и экстренных служб на два района. На АЗС компанией были введены ограничения на отпуск бензина в розницу: не более 30 литров на один бак, заправка в канистры была запрещена. Юридические лица вправе были приобретать до 70 литров горючего. Сейчас ситуация изменилась - теперь юрлица могут купить до 100 литров бензина, а физические – до 50 литров. При этом сняты ограничения на заправку в канистры.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в октябре сообщал, что частные АЗС не могли закупить достаточные объемы топлива на бирже (это спровоцировало дефицит и рост цен). Зампреду правительства края по инфраструктуре Ирине Горбачевой глава региона поручил за две недели решить вопрос прямых поставок бензина с НПЗ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, минуя биржу. Глава региона 4 октября сообщил, что Горбачева отчиталась о ситуации с топливом в районах - бензин АИ-92 и АИ-95 в Советско-Гаванском, Ванинском и Верхнебуреинском районах есть в том объёме, чтобы все могли заправляться. Таких очередей, которые наблюдались 1 и 2 октября, теперь нет, констатировал губернатор. С дизельным топливом в Хабаровском крае перебоев не было, его достаточно. Ситуацию Демешин контролирует лично.
ПроисшествияХабаровский крайВерхнебуреинский районСоветская ГаваньДмитрий ДемешинИрина ГорбачеваМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-92АИ-95
 
 
