В Хабаровском крае оценили ситуацию с бензином

Как сообщало в октябре ООО "АЗС Трансбункер", одна из причин отсутствия топлива - полное закрытие продаж бензоправок других продавцов топлива: за последний месяц восемь автозаправочных станций, принадлежащих ООО "Биксур", ООО "Регион", ИП Марченко и ИП Пыльпив прекратили реализацию бензина. Компания "АЗС Трансбункер" осталась единственным поставщиком топлива для населения, а также для коммунальных и экстренных служб на два района. На АЗС компанией были введены ограничения на отпуск бензина в розницу: не более 30 литров на один бак, заправка в канистры была запрещена. Юридические лица вправе были приобретать до 70 литров горючего. Сейчас ситуация изменилась - теперь юрлица могут купить до 100 литров бензина, а физические – до 50 литров. При этом сняты ограничения на заправку в канистры.