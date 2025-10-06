В Киеве мобилизовали мужа актрисы, игравшей в фильме "Слуга народа"

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киеве мобилизовали супруга актрисы Елены Бондаревой-Репиной, сыгравшей в том числе роль в фильме "Слуга народа", где в главной роли выступает Владимир Зеленский, женщина назвала сотрудников военкомата фашистами, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua".
"Моего мужа забрали ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). С ним нет связи, мне вызвали скорую, на меня хотят надеть наручники. Надо мной просто издеваются… Не знаю, что делать. Хочу, чтобы весь мир знал – моего мужа забрали фашисты и увезли. Мне не дают сделать шага. Смотрите, сколько их. А я одна после спектакля", - говорит Бондарева-Репина на видео, опубликованном в Telegram-канале издания. Видео датируется 6 октября.
Бондарева-Репина родилась 28 февраля 1966 года в Казахстане, через некоторое время с родителями переехала на Украину в город Сумы. Получила высшее образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. С 2023 года проживала в Киевской области. За свою карьеру сыграла более 80 ролей в кино и театре. Первую роль в кино она получила в эпизодической роли в 1995 году в российском комедийном фильме "Ехай!" режиссера Георгия Шенгелии, снятый по сценарию Алексея Тимма. Она также известна по таким картинам, как "Слуга народа", в котором в главной роли снялся Зеленский, "Сваты-5", "Возвращение Мухтара-7", "Пес", "Реальная мистика", "Женский доктор-2".