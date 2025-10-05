Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии произошло землетрясение
23:51 05.10.2025
В Киргизии произошло землетрясение
В Киргизии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Киргизии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T23:51:00+03:00
2025-10-05T23:51:00+03:00
в мире
киргизия
тараз
казахстан
киргизия
тараз
казахстан
2025
в мире, киргизия, тараз, казахстан
В мире, Киргизия, Тараз, Казахстан
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Киргизии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 20.28 по времени UTC (23.28 мск) в 80 километрах к северу от города Тараз в Казахстане с населением более 350 тысяч человек и в 133 километрах от города Наманган в Узбекистане.
Очаг залегал на глубине 8 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
