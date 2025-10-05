https://ria.ru/20251005/zemletryasenie-2046548193.html
В Киргизии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Киргизии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T23:51:00+03:00
в мире
