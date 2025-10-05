В Харьковской области прогремел взрыв

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Взрыв прозвучал вечером в воскресенье в Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 16.41 мск тревога звучит в Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18