В многоквартирном доме в Ульяновске взорвался самогонный аппарат
В многоквартирном доме в Ульяновске взорвался самогонный аппарат
Самогонный аппарат взорвался в многоквартирном доме в переулке Баумана в Ульяновске, в результате пострадал мужчина, сообщается в Telegram-канале УМВД России по РИА Новости, 05.10.2025
