Вулин назвал цель санкций США против NIS

БЕЛГРАД, 5 окт - РИА Новости. Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) направлены на отъем российского имущества и ухудшение отношений Сербии и России, заявил основатель партии "Движение социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Вулин уточнил, что не является членом правящей Сербской прогрессивной партии, правительства, не участвует в переговорах по вопросу NIS, но убежден, что национализации "Нефтяной индустрии Сербии" не произойдет.