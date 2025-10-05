Вучич назвал условие отсрочки санкций США против NIS

БЕЛГРАД, 5 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США отложат санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) только в случае национализации, но он не хочет ее проводить.
"Нефтяная индустрия Сербии" направила 28 сентября минфину США восьмой запрос на отсрочку применения ограничительных мер и новый запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями. Новая дата введения санкций 8 октября.
«
"Нет больше возможностей для отсрочки санкций. Есть одна возможность – может быть, кто-то в США отложил бы санкции, если бы сказал, что завтра потребую национализации имущества. Это последняя вещь, которую бы я сделал, если буду должен, но хвалиться национализацией и желать ее – не желаю ее никому", - заявил президент Сербии в воскресенье в эфире TV Pink.
Ведущая задала Вучичу вопрос, почему, по его мнению, российская сторона, которую сербы считают дружественной, "не откажется в пользу Сербии" и не продаст NIS.
"Потому что у них есть политический интерес, свой footprint (отметка – ред.) на Балканах. Есть политический интерес, но есть и свой финансовый интерес", - отметил сербский лидер и уточнил, что политический интерес в данном случае больше экономического.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
