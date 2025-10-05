Вучич назвал условие отсрочки санкций США против NIS

«

"Нет больше возможностей для отсрочки санкций. Есть одна возможность – может быть, кто-то в США отложил бы санкции, если бы сказал, что завтра потребую национализации имущества. Это последняя вещь, которую бы я сделал, если буду должен, но хвалиться национализацией и желать ее – не желаю ее никому", - заявил президент Сербии в воскресенье в эфире TV Pink.