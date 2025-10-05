Украина планирует увеличить импорт газа

«

"До вчерашней массированной атаки РФ по нефтегазовому комплексу подготовка к отопительному сезону шла по утвержденному графику. Однако мы понимаем, что обстрелы создают нам дополнительные сложности. К началу отопительного сезона планировалось накопить в хранилищах минимум 13,2 миллиарда кубометров газа. Часть из него мы будем брать за счет импорта", - сказал Некрасов в эфире украинского телеканала "Новости.Live".