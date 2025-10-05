Рейтинг@Mail.ru
Украина планирует увеличить импорт газа - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/ukraina-2046529163.html
Украина планирует увеличить импорт газа
Украина планирует увеличить импорт газа - РИА Новости, 05.10.2025
Украина планирует увеличить импорт газа
Власти Украины планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений, заявил первый заместитель министра энергетики... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T19:58:00+03:00
2025-10-05T19:58:00+03:00
экономика
россия
украина
киев
сергей лавров
юрий продан
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/56/1551455603_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f7e83c7f2bdc2076251b528e78934854.jpg
https://ria.ru/20250701/katastrofa-2026410645.html
https://ria.ru/20250620/rada-2024420156.html
https://ria.ru/20250514/ukraina-2016960046.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/56/1551455603_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4996968af2bf7b4abf9e91e0c051002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, киев, сергей лавров, юрий продан, дмитрий песков, нато, нафтогаз украины, вооруженные силы украины, forbes
Экономика, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Юрий Продан, Дмитрий Песков, НАТО, Нафтогаз Украины, Вооруженные силы Украины, Forbes
Украина планирует увеличить импорт газа

Минэнерго Украины хочет увеличить импорт газа из-за потери части своей добычи

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Власти Украины планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений, заявил первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов.
Минобороны РФ ранее объявило, что российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу, все они поражены.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Экс-премьер Украины сообщил о катастрофе в Киеве
1 июля, 00:47
«

"До вчерашней массированной атаки РФ по нефтегазовому комплексу подготовка к отопительному сезону шла по утвержденному графику. Однако мы понимаем, что обстрелы создают нам дополнительные сложности. К началу отопительного сезона планировалось накопить в хранилищах минимум 13,2 миллиарда кубометров газа. Часть из него мы будем брать за счет импорта", - сказал Некрасов в эфире украинского телеканала "Новости.Live".

Первый заместитель министра добавил, что из соображений безопасности более подробные сведения он предоставить не может, при этом поделился, что украинская сторона довела до международных партнеров первоочередные потребности для восстановления поврежденных объектов.
"Речь идет в первую очередь о закупке систем физической и противовоздушной защиты, о потребностях в закупке дополнительных объемов газа и энергетического оборудования для восстановления и проведения ремонтов", - заключил Некрасов.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщила, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
В Раде назвали виновных в дефиците газа на Украине
20 июня, 23:05
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан 4 сентября предупредил, что предстоящая зима для украинцев будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В свою очередь, глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября уточнил, что 13,2 миллиарда кубических метров газа, которые планируют закачать в этом году, прошлой зимой хватило только до февраля, потом докупали в 2-2,5 раза дороже.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве отмечали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Запасы газа в ПХГ на Украине достигли минимума за 11 лет
14 мая, 18:30
 
ЭкономикаРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровЮрий ПроданДмитрий ПесковНАТОНафтогаз УкраиныВооруженные силы УкраиныForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала