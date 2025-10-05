Guardian раскрыла, какой удар грозит Украине от союзника

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Победа оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на выборах в парламент Чехии означает отказ Праги от поддержки Украины, пишет The Guardian.
Отмечается, что в ходе предвыборной кампании партия ANO обещала увеличить расходы на социальное обеспечение, сократить иностранную помощь, включая помощь Украине, повысить заработные платы и пенсии, снизить налоги и предоставить налоговые льготы студентам и молодым семьям.
Основанное и возглавляемое Бабишем движение ANO уверенно выиграло завершившиеся в субботу выборы в парламент Чехии, получив 34,51% голосов избирателей. Согласно подсчетам СМИ, полученные движением ANO голоса принесут ему 81 депутатский мандат из 200 возможных. Коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая действующим премьером Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,36% голосов.
Позиция Бабиша по Украине
По данным СМИ, Бабиш выступал против сбора крупнокалиберных артиллерийских снарядов для ВСУ.
Чехия в 2024-м запустила инициативу при финансовом участии западных стран. За тот год Украине передали более полутора миллионов боеприпасов. В начале мая президент Петр Павел сообщил, что в 2025-м предполагается поставить Киеву около 1,8 миллиона. По данным New York Times, это важнейший канал снабжения ВСУ.
Оппозиционное движение "Акция недовольных граждан" критикует эту программу не только за дороговизну, но и за непрозрачность — из-за упора на теневые сделки. Бабиш подчеркивал, что вместо проблем Украины чешскому правительству следует больше заниматься внутренней политикой. Он критиковал идею главы Минобороны Яны Черноховой создать в стране военную базу США.
Также политик отверг согласованное увеличение оборонных расходов НАТО и уже поставил под сомнение обязательство альянса о взаимной помощи.