Guardian раскрыла, какой удар грозит Украине от союзника

Отмечается, что в ходе предвыборной кампании партия ANO обещала увеличить расходы на социальное обеспечение, сократить иностранную помощь, включая помощь Украине, повысить заработные платы и пенсии, снизить налоги и предоставить налоговые льготы студентам и молодым семьям.