Guardian раскрыла, какой удар грозит Украине от союзника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 05.10.2025 (обновлено: 15:57 05.10.2025)
Guardian раскрыла, какой удар грозит Украине от союзника
Guardian раскрыла, какой удар грозит Украине от союзника - РИА Новости, 05.10.2025
Guardian раскрыла, какой удар грозит Украине от союзника
Победа оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на выборах в парламент Чехии означает отказ Праги от поддержки Украины, пишет The Guardian. РИА Новости, 05.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
прага
андрей бабиш
петр павел
яна чернохова
украина
чехия
прага
Новости
в мире, украина, чехия, прага, андрей бабиш, петр павел, яна чернохова, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Прага, Андрей Бабиш, Петр Павел, Яна Чернохова, Вооруженные силы Украины, НАТО
Guardian раскрыла, какой удар грозит Украине от союзника

The Guardian: победа Бабиша на выборах означает отказ Чехии от поддержки Украины

Противотанковые заграждения на окраине Киева
Противотанковые заграждения на окраине Киева
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения на окраине Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Победа оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на выборах в парламент Чехии означает отказ Праги от поддержки Украины, пишет The Guardian.
"Эта победа знаменует собой политическое возвращение Бабиша, занимавшего пост премьер-министра с 2017 по 2021 год. Ожидается, что он направит страну на путь отказа от поддержки Украины, схожий с пророссийски настроенными Венгрией и Словакией", — говорится в материале.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Конфликт на Украине давно должен был закончиться, считает Фицо
14:38
Отмечается, что в ходе предвыборной кампании партия ANO обещала увеличить расходы на социальное обеспечение, сократить иностранную помощь, включая помощь Украине, повысить заработные платы и пенсии, снизить налоги и предоставить налоговые льготы студентам и молодым семьям.
Основанное и возглавляемое Бабишем движение ANO уверенно выиграло завершившиеся в субботу выборы в парламент Чехии, получив 34,51% голосов избирателей. Согласно подсчетам СМИ, полученные движением ANO голоса принесут ему 81 депутатский мандат из 200 возможных. Коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая действующим премьером Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,36% голосов.

Позиция Бабиша по Украине

По данным СМИ, Бабиш выступал против сбора крупнокалиберных артиллерийских снарядов для ВСУ.
Украинский военный
"На пороге войны". На Западе забили тревогу из-за угрозы с Украины
09:16
Чехия в 2024-м запустила инициативу при финансовом участии западных стран. За тот год Украине передали более полутора миллионов боеприпасов. В начале мая президент Петр Павел сообщил, что в 2025-м предполагается поставить Киеву около 1,8 миллиона. По данным New York Times, это важнейший канал снабжения ВСУ.
Оппозиционное движение "Акция недовольных граждан" критикует эту программу не только за дороговизну, но и за непрозрачность — из-за упора на теневые сделки. Бабиш подчеркивал, что вместо проблем Украины чешскому правительству следует больше заниматься внутренней политикой. Он критиковал идею главы Минобороны Яны Черноховой создать в стране военную базу США.
Также политик отверг согласованное увеличение оборонных расходов НАТО и уже поставил под сомнение обязательство альянса о взаимной помощи.
Стамбул
Финансовая помощь Европы Украине невероятно затратна, заявили в Турции
00:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧехияПрагаАндрей БабишПетр ПавелЯна ЧерноховаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
