Трамп просил у НАТО поддержки в случае кризиса с КНДР, заявил Столтенберг
13:51 05.10.2025
Трамп просил у НАТО поддержки в случае кризиса с КНДР, заявил Столтенберг
в мире
кндр (северная корея)
сша
афганистан
дональд трамп
йенс столтенберг
ким чен ын
нато
кндр (северная корея)
сша
афганистан
в мире, кндр (северная корея), сша, афганистан, дональд трамп, йенс столтенберг, ким чен ын, нато, оон
В мире, КНДР (Северная Корея), США, Афганистан, Дональд Трамп, Йенс Столтенберг, Ким Чен Ын, НАТО, ООН
Трамп просил у НАТО поддержки в случае кризиса с КНДР, заявил Столтенберг

Столтенберг: Трамп в 2017 году просил у НАТО поддержки в случае кризиса с КНДР

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп интересовался у НАТО в 2017 году, поддержит ли его альянс в случае кризиса с КНДР, рассказал экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, добавив, что в ответ он выразил сомнение, что "бомбардировки" КНДР встретят поддержку среди союзников.
В своей книге "Под моим надзором", отрывок которой опубликовала газета Guardian, Столтенберг рассказал, как Трамп в свой первый президентский срок спросил, почему союзники по НАТО "не могут присоединиться" к США в КНДР. Экс-генсек отметил, что он "не был уверен" в том, что Трамп имел в виду.
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Столтенберг рассказал, почему запретил НАТО подшучивать над Трампом
12:42
"Хотел ли он, чтобы НАТО вмешалось в дела Северной Кореи? "Господин президент... я не думаю, что найдётся какая-либо поддержка бомбардировкам Северной Кореи", - сказал я. "Но вы же присутствуете в Афганистане. Почему вы не можете быть в Северной Корее?", - ответил он", - говорится в выдержке книги Столтенберга.
Ранее, выступая на Генеральной ассамблее ООН, Трамп подчеркнул свои усилия по поддержанию мира на фоне слухов о возможной попытке возобновить личные контакты с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время его визита в Южную Корею для участия в саммите АТЭС, который пройдет 31 октября – 1 ноября в городе Кёнджу.
Президент США выразил надежду встретиться с лидером КНДР и возобновить личную дипломатию, которая ранее привела к трем встречам между ними: в Сингапуре в июне 2018 года, в Ханое в феврале 2019 года и в деревне Пханмунджом на межкорейской границе в июне 2019 года.
Со своей стороны, лидер КНДР Ким Чен Ын ранее заявил о готовности к диалогу с Трампом, но только при условии отказа Вашингтона от требований денуклеаризации КНДР, подчеркнув при этом, что лично у него "хорошая память" о нынешнем президенте США.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Столтенберг рассказал, как НАТО чуть не распалась из-за гнева Трампа
11:56
 
