Трамп просил у НАТО поддержки в случае кризиса с КНДР, заявил Столтенберг

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп интересовался у НАТО в 2017 году, поддержит ли его альянс в случае кризиса с КНДР, рассказал экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, добавив, что в ответ он выразил сомнение, что "бомбардировки" КНДР встретят поддержку среди союзников.