Трамп просил у НАТО поддержки в случае кризиса с КНДР, заявил Столтенберг

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп интересовался у НАТО в 2017 году, поддержит ли его альянс в случае кризиса с КНДР, рассказал экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, добавив, что в ответ он выразил сомнение, что "бомбардировки" КНДР встретят поддержку среди союзников.
В своей книге "Под моим надзором", отрывок которой опубликовала газета Guardian, Столтенберг рассказал, как Трамп в свой первый президентский срок спросил, почему союзники по НАТО "не могут присоединиться" к США в КНДР. Экс-генсек отметил, что он "не был уверен" в том, что Трамп имел в виду.
"Хотел ли он, чтобы НАТО вмешалось в дела Северной Кореи? "Господин президент... я не думаю, что найдётся какая-либо поддержка бомбардировкам Северной Кореи", - сказал я. "Но вы же присутствуете в Афганистане. Почему вы не можете быть в Северной Корее?", - ответил он", - говорится в выдержке книги Столтенберга.
Ранее, выступая на Генеральной ассамблее ООН, Трамп подчеркнул свои усилия по поддержанию мира на фоне слухов о возможной попытке возобновить личные контакты с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время его визита в Южную Корею для участия в саммите АТЭС, который пройдет 31 октября – 1 ноября в городе Кёнджу.
Со своей стороны, лидер КНДР Ким Чен Ын ранее заявил о готовности к диалогу с Трампом, но только при условии отказа Вашингтона от требований денуклеаризации КНДР, подчеркнув при этом, что лично у него "хорошая память" о нынешнем президенте США.