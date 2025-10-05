Рейтинг@Mail.ru
Митингующие сломали забор дворца президента в Тбилиси
15:01 05.10.2025
Митингующие сломали забор дворца президента в Тбилиси
Митингующие сломали забор дворца президента в Тбилиси - РИА Новости, 05.10.2025
Митингующие сломали забор дворца президента в Тбилиси
Мэрия Тбилиси заявила, что в результате субботних беспорядков сломан забор двора администрации президента, повреждены фасады памятников культурного наследия,... РИА Новости, 05.10.2025
в мире
тбилиси
грузия
тбилиси
грузия
в мире, тбилиси, грузия
В мире, Тбилиси, Грузия
Митингующие сломали забор дворца президента в Тбилиси

В Тбилиси митингующие сломали забор дворца президента и повредили памятники

Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси
Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Мэрия Тбилиси заявила, что в результате субботних беспорядков сломан забор двора администрации президента, повреждены фасады памятников культурного наследия, сожжена инфраструктура.
«

"Были повреждены фасады памятников культурного наследия, жалюзи и декоративные художественные светильники… На улицах Орбелиани и Табукашвили и проспекте Руставели повреждены пешеходные тротуары, столбы освещения, электропровода… Сломан забор двора администрации президента, повреждены столбы, расположенные на противоположной стороне, а также сломаны тумбы, ограждающие пешеходную зону от автомобильной зоны. Различная инфраструктура - качели, растения, горшки, ландшафтные шаблоны и декоративные элементы, которые находились на улице, в значительной степени повреждены", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте мэрии.

Стычки участников митинга оппозиции с полицией в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Президент Грузии заявил, что участниками беспорядков управляли извне
13:09
Отмечается, что на улице Орбелиани разбиты декоративные светильники, на улице Табукашвили сожжены мусорные контейнеры. Также была повреждена уличная мебель, которая находилась на арендованной территории у частных компаний и владельцев кафе.
Накануне МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков в Тбилиси, в том числе о призывах к госперевороту.
Горящие флаги и баррикады на улицах: митинг оппозиции в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Накануне в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в том числе прошло голосование за кандидатов в мэры Тбилиси.

Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси

Накануне в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в том числе прошло голосование за кандидатов в мэры Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 10
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

По последним данным, правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, а ее представитель и действующий мэр Каха Каладзе набрал более 70% голосов в столице.

Митинг оппозиции в Тбилиси

По последним данным, правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, а ее представитель и действующий мэр Каха Каладзе набрал более 70% голосов в столице.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 10
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки.

Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси

Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Изначально демонстранты собрались на площади Свободы в Тбилиси. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения.

Стычки участников митинга оппозиции с полицией в Тбилиси

Изначально демонстранты собрались на площади Свободы в Тбилиси. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

На фото: протестующие и полиция в Тбилиси.

Митинг оппозиции в Тбилиси

На фото: протестующие и полиция в Тбилиси.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
5 из 10
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.

Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси

Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 10
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Премьер Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза и обвинил партию бывшего президента Михаила Саакашвили в попытке "майдана".

Митинг оппозиции в Тбилиси

Премьер Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза и обвинил партию бывшего президента Михаила Саакашвили в попытке "майдана".

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
7 из 10
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

На фото: баррикада на одной из тбилисских улиц.

Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси

На фото: баррикада на одной из тбилисских улиц.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

К полуночи большинство демонстрантов разошлись, на центральных площадях остались лишь несколько десятков человек.

Митинг оппозиции в Тбилиси

К полуночи большинство демонстрантов разошлись, на центральных площадях остались лишь несколько десятков человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
9 из 10
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

МВД Грузии возбудило уголовные дела и задержало пять оппозиционеров за призывы к свержению власти.

Сотрудники полиции задерживают протестующего во время митинга оппозиции в центре Тбилиси, Грузия

МВД Грузии возбудило уголовные дела и задержало пять оппозиционеров за призывы к свержению власти.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
10 из 10

Накануне в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в том числе прошло голосование за кандидатов в мэры Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 10

По последним данным, правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, а ее представитель и действующий мэр Каха Каладзе набрал более 70% голосов в столице.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 10

Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
3 из 10

Изначально демонстранты собрались на площади Свободы в Тбилиси. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото: протестующие и полиция в Тбилиси.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
5 из 10

Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 10

Премьер Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза и обвинил партию бывшего президента Михаила Саакашвили в попытке "майдана".

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
7 из 10

На фото: баррикада на одной из тбилисских улиц.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
8 из 10

К полуночи большинство демонстрантов разошлись, на центральных площадях остались лишь несколько десятков человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
9 из 10

МВД Грузии возбудило уголовные дела и задержало пять оппозиционеров за призывы к свержению власти.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
10 из 10
 
В миреТбилисиГрузия
 
 
