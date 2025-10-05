Столтенберг рассказал, почему запретил НАТО подшучивать над Трампом

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в 2017 году запретил сотрудникам альянса подшучивать над президентом США Дональдом Трампом, поскольку опасался разрушительных последствий, если эта информация дойдёт до Вашингтона.