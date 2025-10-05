Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг рассказал, как НАТО чуть не распалась из-за гнева Трампа - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 05.10.2025 (обновлено: 13:47 05.10.2025)
https://ria.ru/20251005/stoltenberg-2046478489.html
Столтенберг рассказал, как НАТО чуть не распалась из-за гнева Трампа
Столтенберг рассказал, как НАТО чуть не распалась из-за гнева Трампа - РИА Новости, 05.10.2025
Столтенберг рассказал, как НАТО чуть не распалась из-за гнева Трампа
Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, как НАТО чуть не распалась из-за гнева президента США Дональда Трампа во время саммита альянса в 2018 году, тогда... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T11:56:00+03:00
2025-10-05T13:47:00+03:00
в мире
сша
россия
гаага
йенс столтенберг
дональд трамп
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153135/32/1531353243_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_aca2e43de7c9630930cd52436433b31b.jpg
https://ria.ru/20251004/zelenskiy-2046425293.html
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025631304.html
сша
россия
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153135/32/1531353243_178:0:2845:2000_1920x0_80_0_0_37e407e05d19457923a3a231988cee3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, гаага, йенс столтенберг, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, США, Россия, Гаага, Йенс Столтенберг, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
Столтенберг рассказал, как НАТО чуть не распалась из-за гнева Трампа

Столтенберг: НАТО чуть не распалась после встречи с Трампом в 2018 году

© AP Photo / Francisco SecoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, как НАТО чуть не распалась из-за гнева президента США Дональда Трампа во время саммита альянса в 2018 году, тогда американский лидер был недоволен маленькими оборонными расходами стран-союзниц и стоимостью штаб-квартиры альянса.
В отрывке книги Столтенберга "Под моим надзором", который опубликовала газета Guardian, экс-генсек НАТО рассказал, как Трамп в 2018 году был возмущён недостаточным финансированием обороны союзниками. По словам Столтенберга, Трамп тогда заявил, что США тратят 4% ВВП на оборону и покрывают 80-90% расходов НАТО. Американский президент в этой связи предостерёг, что США отныне будут платить "столько же, сколько Германия", а потом и вовсе предупредил союзников, что США "не нуждаются в НАТО". Более того, в разговоре со Столтенбергом Трамп задался вопросом, зачем альянсу "такая большая штаб-квартира", и возмутился стоимостью её возведения.
Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Напрашивается на неприятности". СМИ раскрыли, до чего Зеленский довел НАТО
Вчера, 22:30
"Теперь всё распадётся, подумал я. Я оглядел зал. Лица всех лидеров были серьёзными. Все понимали, что всё на грани срыва - весь саммит, все декларации о согласии. Если американский президент скажет, что больше не желает защищать других союзников и покидает саммит НАТО в знак протеста, то договор НАТО и его гарантии безопасности ничего не стоят. Я подумал, что, возможно, именно на этой встрече НАТО развалится", - говорится в выдержке книги Столтенберга.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран - членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Европа и Зеленский спасли НАТО — но это не точно
26 июня, 18:03
 
В миреСШАРоссияГаагаЙенс СтолтенбергДональд ТрампВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала