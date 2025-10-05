В Стамбуле прошло масштабное шествие в поддержку "Флотилии свободы"

СТАМБУЛ, 5 окт – РИА Новости. Масштабное шествие в поддержку направляющейся к сектору Газа новой "Флотилии свободы" прошло в Стамбуле, организаторы сообщили РИА Новости о как минимум 500 тысячах участников.
Участники шествия прошли от мечети Айя-София после дневной молитвы до площади Эминёню, где состоялся митинг. В руках у демонстрантов были плакаты в поддержку палестинцев и с критикой действий израильских военных в секторе Газа. Об инцидентах в ходе шествия не сообщалось.
«
"Точных цифр пока нет, но в шествии приняли участие как минимум 500 тысяч человек", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь турецкого Фонда гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH), организовавшего шествие.
Аналогичные шествия состоялись в ряде других турецких городов, в том числе в Анкаре.
Почти 150 человек на 11 судах второй группы "Флотилии стойкости", названной "Флотилией свободы", продолжают движение к сектору Газа с гуманитарной помощью, сообщили ранее РИА Новости в фонде IHH. МИД Израиля заявил в четверг днем, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа "Флотилией стойкости" завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий.
Захват Израилем "Флотилии стойкости" направлен на сокрытие геноцида в Газе, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами для последующей экстрадиции. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.