В Стамбуле прошло масштабное шествие в поддержку "Флотилии свободы"

СТАМБУЛ, 5 окт – РИА Новости. Масштабное шествие в поддержку направляющейся к сектору Газа новой "Флотилии свободы" прошло в Стамбуле, организаторы сообщили РИА Новости о как минимум 500 тысячах участников.

Участники шествия прошли от мечети Айя-София после дневной молитвы до площади Эминёню, где состоялся митинг. В руках у демонстрантов были плакаты в поддержку палестинцев и с критикой действий израильских военных в секторе Газа. Об инцидентах в ходе шествия не сообщалось.