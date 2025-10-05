Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле прошло масштабное шествие в поддержку "Флотилии свободы" - РИА Новости, 05.10.2025
18:00 05.10.2025 (обновлено: 18:16 05.10.2025)
https://ria.ru/20251005/stambul-2046516409.html
В Стамбуле прошло масштабное шествие в поддержку "Флотилии свободы"
В Стамбуле прошло масштабное шествие в поддержку "Флотилии свободы" - РИА Новости, 05.10.2025
В Стамбуле прошло масштабное шествие в поддержку "Флотилии свободы"
Масштабное шествие в поддержку направляющейся к сектору Газа новой "Флотилии свободы" прошло в Стамбуле, организаторы сообщили РИА Новости о как минимум 500... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T18:00:00+03:00
2025-10-05T18:16:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046518732_0:81:3071:1808_1920x0_80_0_0_a866deaf43d90588cb8080abd23ea60b.jpg
https://ria.ru/20251002/turtsija-2045745091.html
https://ria.ru/20251003/uchastniki-2046111441.html
В Стамбуле прошло масштабное шествие в поддержку "Флотилии свободы"

Организаторы сообщили о 500 тыс участниках пропалестинского шествия в Стамбуле

© AP Photo / Khalil HamraУчастники шествия в поддержку "Флотилии свободы" в Стамбуле, Турция
Участники шествия в поддержку Флотилии свободы в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Участники шествия в поддержку "Флотилии свободы" в Стамбуле, Турция
СТАМБУЛ, 5 окт – РИА Новости. Масштабное шествие в поддержку направляющейся к сектору Газа новой "Флотилии свободы" прошло в Стамбуле, организаторы сообщили РИА Новости о как минимум 500 тысячах участников.
Участники шествия прошли от мечети Айя-София после дневной молитвы до площади Эминёню, где состоялся митинг. В руках у демонстрантов были плакаты в поддержку палестинцев и с критикой действий израильских военных в секторе Газа. Об инцидентах в ходе шествия не сообщалось.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Администрация Эрдогана осудила захват "Флотилии стойкости"
2 октября, 00:00
«
"Точных цифр пока нет, но в шествии приняли участие как минимум 500 тысяч человек", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь турецкого Фонда гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH), организовавшего шествие.
Аналогичные шествия состоялись в ряде других турецких городов, в том числе в Анкаре.
Почти 150 человек на 11 судах второй группы "Флотилии стойкости", названной "Флотилией свободы", продолжают движение к сектору Газа с гуманитарной помощью, сообщили ранее РИА Новости в фонде IHH. МИД Израиля заявил в четверг днем, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа "Флотилией стойкости" завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий.
Захват Израилем "Флотилии стойкости" направлен на сокрытие геноцида в Газе, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами для последующей экстрадиции. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Израильcкие военные перехватили судно Флотилии стойкости в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Полиция Израиля проверила более 470 участников "Флотилии стойкости"
3 октября, 10:19
 
В миреИзраильСтамбулАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганФлотилия Свободы
 
 
