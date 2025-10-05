Столтенберг раскрыл, на какой шаг пошел Трамп из-за российских подлодок

В отрывке книги Столтенберга "Под моим надзором", который опубликовала газета Guardian, экс-генсек НАТО рассказал, как Трамп в 2018 году был возмущен недостаточным финансированием обороны союзниками. По словам Столтенберга, Трамп тогда заявил, что США тратят 4% ВВП на оборону и покрывают 80-90% расходов НАТО. Американский президент в этой связи предостерег, что США отныне будут платить "столько же, сколько Германия", а потом и вовсе предупредил союзников, что США "не нуждаются в НАТО". Более того, в разговоре со Столтенбергом Трамп задался вопросом, зачем альянсу "такая большая штаб-квартира", и возмутился стоимостью ее возведения.