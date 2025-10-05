Столтенберг раскрыл, на какой шаг пошел Трамп из-за российских подлодок

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп согласился оставить Исландию в НАТО ради возможности отслеживать российские подлодки, утверждает бывший генсек альянса Йенс Столтенберг в автобиографии "Под моим надзором", выдержки из которой приводит The Guardian.
Как говорится в публикации, при обсуждении членства Исландии в альянсе стало очевидно, что из-за отсутствия собственных вооруженных сил страна не сможет соответствовать установленным требованиям по финансовым вложениям.
Экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис, по словам Столтенберга, "пришел на помощь" и объяснил: "Господин президент, они полезны, если вы хотите отслеживать российские подлодки".
Тогда глава Белого дома задумался, а после сказал, что США "позволят Исландии остаться государством - членом альянса".
В отрывке книги Столтенберга "Под моим надзором", который опубликовала газета Guardian, экс-генсек НАТО рассказал, как Трамп в 2018 году был возмущен недостаточным финансированием обороны союзниками. По словам Столтенберга, Трамп тогда заявил, что США тратят 4% ВВП на оборону и покрывают 80-90% расходов НАТО. Американский президент в этой связи предостерег, что США отныне будут платить "столько же, сколько Германия", а потом и вовсе предупредил союзников, что США "не нуждаются в НАТО". Более того, в разговоре со Столтенбергом Трамп задался вопросом, зачем альянсу "такая большая штаб-квартира", и возмутился стоимостью ее возведения.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран - членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.