Сумма ущерба в деле экс-главы Минздрава Дагестана превышает миллион рублей

"В пределах гарантийного срока (в течение года) исполнителем должно было производиться гарантийное обслуживание работ на безвозмездной основе, однако на основании приказа подозреваемой, в 2021–2024 годах были заключены дополнительные необоснованные договоры с другими организациями на техническое сопровождение, дублирующие гарантийные обязательства, что привело к ущербу бюджету на сумму свыше 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении.