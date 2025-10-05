https://ria.ru/20251005/rossiya-2046535017.html
Сумма ущерба в деле экс-главы Минздрава Дагестана превышает миллион рублей
МАХАЧКАЛА, 5 окт - РИА Новости. Сумма ущерба в деле о мошенничестве экс-главы минздрава Дагестана Татьяны Беляевой превышает 1 миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов республики.
Ранее в пресс-службе сообщили, что Кировский районный суд Махачкалы
арестовал Беляеву на два месяца.
По версии следствия, в сентябре 2020 года группа должностных лиц Дагестана
заключила договоры с коммерческими организациями на сумму 516 миллионов рублей в рамках исполнения мероприятий по реализации регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
"В пределах гарантийного срока (в течение года) исполнителем должно было производиться гарантийное обслуживание работ на безвозмездной основе, однако на основании приказа подозреваемой, в 2021–2024 годах были заключены дополнительные необоснованные договоры с другими организациями на техническое сопровождение, дублирующие гарантийные обязательства, что привело к ущербу бюджету на сумму свыше 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Беляева занимала должность министра здравоохранения Дагестана с февраля 2022 по август 2024 года. В последнее время возглавляла один из санаториев в Кавказских Минеральных Водах.