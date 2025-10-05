https://ria.ru/20251005/rossiya-2046534392.html
Задержанную экс-главу здравоохранения Дагестана подозревают в мошенничестве
Задержанная экс-министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева подозревается в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов республики. РИА Новости, 05.10.2025
