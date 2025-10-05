Рейтинг@Mail.ru
20:27 05.10.2025
Задержанную экс-главу здравоохранения Дагестана подозревают в мошенничестве
Задержанную экс-главу здравоохранения Дагестана подозревают в мошенничестве
Задержанная экс-министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева подозревается в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов республики. РИА Новости, 05.10.2025
республика дагестан, происшествия
Задержанную экс-главу здравоохранения Дагестана подозревают в мошенничестве

Экс-главу здравоохранения Дагестана Беляеву подозревают в мошенничестве

Татьяна Беляева
Татьяна Беляева
Татьяна Беляева
Татьяна Беляева. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 5 окт - РИА Новости. Задержанная экс-министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева подозревается в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов республики.
"Бывший министр здравоохранения Республики Дагестан Беляева подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", – сказала собеседница агентства.
Ибрагим Сулейманов в суде. 3 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Суд арестовал миллиардера Сулейманова до 2 декабря
3 октября, 18:42
 
Республика Дагестан
 
 
