На Ставрополье задержали дагестанского экс-министра, сообщил источник - РИА Новости, 05.10.2025
19:54 05.10.2025 (обновлено: 20:23 05.10.2025)
На Ставрополье задержали дагестанского экс-министра, сообщил источник
На Ставрополье задержали дагестанского экс-министра, сообщил источник
республика дагестан
происшествия
республика дагестан
республика дагестан, происшествия
Республика Дагестан, Происшествия
На Ставрополье задержали дагестанского экс-министра, сообщил источник

© Фото : пресс-служба Минздрава ДагестанаТатьяна Беляева
МАХАЧКАЛА, 5 окт - РИА Новости. Задержана экс-министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики.
"Татьяна Беляева была задержана в Ставропольском крае", - сказал собеседник агентства.
Беляева занимала должность министра здравоохранения Дагестана с февраля 2022 по август 2024 года. В последнее время возглавляла один из санаториев в Кавказских Минеральных Водах.
Республика ДагестанПроисшествия
 
 
