18:46 05.10.2025
В Дагестане три человека пострадали в ДТП
В Дагестане три человека пострадали в ДТП
Три человека пострадали в ДТП с участием внедорожника в центре Махачкалы, сообщила пресс-служба госавтоинспекции Дагестана. РИА Новости, 05.10.2025
происшествия
махачкала
республика дагестан
акушинский район
volkswagen group
volkswagen touareg
mercedes
махачкала
республика дагестан
акушинский район
происшествия, махачкала, республика дагестан, акушинский район, volkswagen group, volkswagen touareg, mercedes
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Акушинский район, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Mercedes
Сотрудники Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 5 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с участием внедорожника в центре Махачкалы, сообщила пресс-служба госавтоинспекции Дагестана.
По данным ведомства, авария произошла в воскресенье около 12.30 мск на улице Магомеда Ярагского в Махачкале.
"Житель Акушинского района, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при совершении разворота в нарушение требований дорожной разметки столкнулся с автомобилем Mercedes Benz G55 под управлением 41-летнего местного жителя, после чего столкнулся с припаркованным автомобилем "Лада Гранта". В результате ДТП водитель Volkswagen Polo и его пассажиры - две 18-летние девушки, с различными телесными повреждениями доставлены в ЦГБ Махачкалы", – говорится в сообщении.
На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, видно, как внедорожник Mercedes Benz G55 на большой скорости въехал в бок Volkswagen Polo и протащил его несколько метров.
