В Дагестане три человека пострадали в ДТП
Три человека пострадали в ДТП с участием внедорожника в центре Махачкалы, сообщила пресс-служба госавтоинспекции Дагестана. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T18:46:00+03:00
