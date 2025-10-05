Рейтинг@Mail.ru
Женщина, сменившая фамилию на Шойгу, обманула несколько десятков человек - РИА Новости, 05.10.2025
17:44 05.10.2025
Женщина, сменившая фамилию на Шойгу, обманула несколько десятков человек
Женщина, сменившая фамилию на Шойгу, обманула несколько десятков человек
происшествия, сергей шойгу
Происшествия, Сергей Шойгу
Женщина, сменившая фамилию на Шойгу, обманула несколько десятков человек

Сменившая фамилию на Шойгу женщина обманула несколько десятков человек на деньги

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Женщина, сменившая фамилию на Шойгу, обманула несколько десятков человек на деньги, называя себя родственницей Сергея Шойгу, сообщил РИА Новости адвокат Саид Ярахмедов.
По словам собеседника агентства, представляющего интересы трех потерпевших, женщина сменила паспортные данные, получила документы на имя Шерье Шойгу. После этого она завела новых знакомых, предлагала им инвестировать в бизнес, чтобы ежемесячно получать доход. Вскоре женщина пропала.
"Кто-то отдал ей миллион рублей, кто-то 1,2 миллиона, 1,5 миллиона, всего по делу несколько десятков потерпевших. Подано заявление в полицию", - рассказал Ярахмедов.
Происшествия
 
 
