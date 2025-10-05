Рейтинг@Mail.ru
Россия сможет увеличить добычу нефти в ноябре - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 05.10.2025 (обновлено: 15:30 05.10.2025)
https://ria.ru/20251005/rossija-2046492481.html
Россия сможет увеличить добычу нефти в ноябре
Россия сможет увеличить добычу нефти в ноябре - РИА Новости, 05.10.2025
Россия сможет увеличить добычу нефти в ноябре
Россия сможет нарастить добычу нефти в ноябре до 9,532 миллиона баррелей в сутки, следует из материалов ОПЕК. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T14:36:00+03:00
2025-10-05T15:30:00+03:00
экономика
россия
саудовская аравия
казахстан
опек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg
https://ria.ru/20250916/neft-2042104250.html
https://ria.ru/20251003/indiya-2046161894.html
россия
саудовская аравия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, саудовская аравия, казахстан, опек
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, ОПЕК
Россия сможет увеличить добычу нефти в ноябре

Россия в ноябре нарастит добычу нефти до 9,532 миллиона баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия сможет нарастить добычу нефти в ноябре до 9,532 миллиона баррелей в сутки, следует из материалов ОПЕК.
Сегодня восемь участников ОПЕК+ обсудили на онлайн-встрече объемы нефтедобычи на следующий месяц и договорились о ее увеличении:
  • Саудовская Аравия — до 10,061 миллиона баррелей в сутки;
  • Ирак — до 4,255 миллиона;
  • ОАЭ — до 3,399 миллиона;
  • Кувейт — до 2,569 миллиона баррелей;
  • Казахстан — до 1,563 миллиона;
  • Алжир — до 967 тысяч баррелей;
  • Оман — до 808 тысяч.
При этом план не учитывает график компенсаций ранее допущенного перепроизводства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Всем приготовиться — нефть дешевеет надолго
16 сентября, 08:00
Таким образом, для России запланирован рост добычи в ноябре по сравнению с октябрем на 41 тысячу баррелей в сутки, Саудовской Аравии — также на 41 тысячу, Ирака — на 18 тысяч, ОАЭ — на 12 тысяч, Кувейта — на десять тысяч, Казахстана — на семь тысяч, Алжира — на четыре тысячи, Омана — на четыре тысячи.
В результате предел нефтедобычи в ноябре для восьмерки вырастет на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций допущенного ранее перепроизводства нефти.
По расчетам РИА Новости, без учета компенсаций в ноябре страны смогут нарастить добычу на 74 тысячи баррелей в сутки.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Индии невыгоден отказ от российской нефти, считает эксперт
3 октября, 13:27
 
ЭкономикаРоссияСаудовская АравияКазахстанОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала