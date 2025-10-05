Россия сможет увеличить добычу нефти в ноябре

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия сможет нарастить добычу нефти в ноябре до 9,532 миллиона баррелей в сутки, следует из материалов ОПЕК.

Сегодня восемь участников ОПЕК+ обсудили на онлайн-встрече объемы нефтедобычи на следующий месяц и договорились о ее увеличении:

Саудовская Аравия — до 10,061 миллиона баррелей в сутки;

Саудовская Аравия — до 10,061 миллиона баррелей в сутки; Ирак — до 4,255 миллиона;

Ирак — до 4,255 миллиона; ОАЭ — до 3,399 миллиона;

ОАЭ — до 3,399 миллиона; Кувейт — до 2,569 миллиона баррелей;

Кувейт — до 2,569 миллиона баррелей; Казахстан — до 1,563 миллиона;

Казахстан — до 1,563 миллиона; Алжир — до 967 тысяч баррелей;

Алжир — до 967 тысяч баррелей; Оман — до 808 тысяч.

При этом план не учитывает график компенсаций ранее допущенного перепроизводства.

Таким образом, для России запланирован рост добычи в ноябре по сравнению с октябрем на 41 тысячу баррелей в сутки, Саудовской Аравии — также на 41 тысячу, Ирака — на 18 тысяч, ОАЭ — на 12 тысяч, Кувейта — на десять тысяч, Казахстана — на семь тысяч, Алжира — на четыре тысячи, Омана — на четыре тысячи.

В результате предел нефтедобычи в ноябре для восьмерки вырастет на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций допущенного ранее перепроизводства нефти.