Россия сможет увеличить добычу нефти в ноябре
Россия сможет нарастить добычу нефти в ноябре до 9,532 миллиона баррелей в сутки, следует из материалов ОПЕК. РИА Новости, 05.10.2025
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия сможет нарастить добычу нефти в ноябре до 9,532 миллиона баррелей в сутки, следует из материалов ОПЕК.
Сегодня восемь участников ОПЕК+ обсудили на онлайн-встрече объемы нефтедобычи на следующий месяц и договорились о ее увеличении:
- Саудовская Аравия — до 10,061 миллиона баррелей в сутки;
- Ирак — до 4,255 миллиона;
- ОАЭ — до 3,399 миллиона;
- Кувейт — до 2,569 миллиона баррелей;
- Казахстан — до 1,563 миллиона;
- Алжир — до 967 тысяч баррелей;
- Оман — до 808 тысяч.
При этом план не учитывает график компенсаций ранее допущенного перепроизводства.
Таким образом, для России запланирован рост добычи в ноябре по сравнению с октябрем на 41 тысячу баррелей в сутки, Саудовской Аравии — также на 41 тысячу, Ирака — на 18 тысяч, ОАЭ — на 12 тысяч, Кувейта — на десять тысяч, Казахстана — на семь тысяч, Алжира — на четыре тысячи, Омана — на четыре тысячи.
В результате предел нефтедобычи в ноябре для восьмерки вырастет на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций допущенного ранее перепроизводства нефти.
По расчетам РИА Новости, без учета компенсаций в ноябре страны смогут нарастить добычу на 74 тысячи баррелей в сутки.