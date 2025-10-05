Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил вклад Рахмона в развитие партнерства с Россией - РИА Новости, 05.10.2025
09:08 05.10.2025 (обновлено: 09:21 05.10.2025)
Путин отметил вклад Рахмона в развитие партнерства с Россией
Путин отметил вклад Рахмона в развитие партнерства с Россией - РИА Новости, 05.10.2025
Путин отметил вклад Рахмона в развитие партнерства с Россией
Президент России Владимир Путин поздравил главу республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Днем рождения, отметив, что он вносит большой личный вклад в развитие... РИА Новости, 05.10.2025
россия, эмомали рахмон, владимир путин, в мире
Россия, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, В мире
Путин отметил вклад Рахмона в развитие партнерства с Россией

Путин заявил, что Рахмон вносит личный вклад в развитие партнерства с Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Днем рождения, отметив, что он вносит большой личный вклад в развитие стратегического партнерства с РФ.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения... Вы вносите большой личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами. И мы, конечно, продолжим активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в поздравлении.
Путин отметил, что своей деятельностью во главе государства Рахмон снискал искреннее уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом. По словам президента, под руководством Рахмона Таджикистан добивается значительных успехов в социальной и экономической сферах, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене.
Президент РФ уверен, что предстоящее общение с главой республики Таджикистан в Душанбе будет конструктивным и плодотворным, послужит дальнейшему наращиванию всего комплекса взаимовыгодных российско-таджикистанских связей, а также упрочению Содружества Независимых Государств.
"Желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов", - заключил Путин.
РоссияЭмомали РахмонВладимир ПутинВ мире
 
 
