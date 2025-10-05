https://ria.ru/20251005/rakhmon-2046461306.html
Путин отметил вклад Рахмона в развитие партнерства с Россией
2025-10-05T09:08:00+03:00
2025-10-05T09:08:00+03:00
2025-10-05T09:21:00+03:00
россия
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Днем рождения, отметив, что он вносит большой личный вклад в развитие стратегического партнерства с РФ.
"Уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения... Вы вносите большой личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами. И мы, конечно, продолжим активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в поздравлении.
Путин
отметил, что своей деятельностью во главе государства Рахмон
снискал искреннее уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом. По словам президента, под руководством Рахмона Таджикистан
добивается значительных успехов в социальной и экономической сферах, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене.
Президент РФ
уверен, что предстоящее общение с главой республики Таджикистан в Душанбе
будет конструктивным и плодотворным, послужит дальнейшему наращиванию всего комплекса взаимовыгодных российско-таджикистанских связей, а также упрочению Содружества Независимых Государств.
"Желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов", - заключил Путин.