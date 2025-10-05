В Воронежской области уничтожили около десяти беспилотников

https://ria.ru/20251005/pvo-2046448221.html
Около 10 БПЛА уничтожены средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области, ущерба и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2025
