https://ria.ru/20251005/putin-2046484023.html
Путин на следующей неделе приедет в Таджикистан
Путин на следующей неделе приедет в Таджикистан - РИА Новости, 05.10.2025
Путин на следующей неделе приедет в Таджикистан
Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Таджикистан для участия в саммите СНГ, встретится с президентом республики Эмомали Рахмоном и... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T12:51:00+03:00
2025-10-05T12:51:00+03:00
2025-10-05T12:58:00+03:00
таджикистан
снг
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_b64091355cfc9eaa47c9a05e1621d85f.jpg
https://ria.ru/20251005/putin-2046477941.html
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_189b15a2bd7d7336ad1408153774c5d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, снг, владимир путин, в мире
Таджикистан, СНГ, Владимир Путин, В мире
Путин на следующей неделе приедет в Таджикистан
Путин на следующей неделе приедет в Таджикистан на саммит СНГ