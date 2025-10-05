Рейтинг@Mail.ru
Путин на следующей неделе приедет в Таджикистан - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 05.10.2025 (обновлено: 12:58 05.10.2025)
https://ria.ru/20251005/putin-2046484023.html
Путин на следующей неделе приедет в Таджикистан
Путин на следующей неделе приедет в Таджикистан - РИА Новости, 05.10.2025
Путин на следующей неделе приедет в Таджикистан
Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Таджикистан для участия в саммите СНГ, встретится с президентом республики Эмомали Рахмоном и... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T12:51:00+03:00
2025-10-05T12:58:00+03:00
таджикистан
снг
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_b64091355cfc9eaa47c9a05e1621d85f.jpg
https://ria.ru/20251005/putin-2046477941.html
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_189b15a2bd7d7336ad1408153774c5d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, снг, владимир путин, в мире
Таджикистан, СНГ, Владимир Путин, В мире
Путин на следующей неделе приедет в Таджикистан

Путин на следующей неделе приедет в Таджикистан на саммит СНГ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Таджикистан для участия в саммите СНГ, встретится с президентом республики Эмомали Рахмоном и другими лидерами стран содружества, сообщает телеканал "Россия 1".
О планах президента на предстоящую неделю рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" в воскресенье.
"Владимир Путин поедет в Таджикистан на саммит глав государств-членов СНГ. Президент РФ встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. В планах Путина также встречи с другими лидерами стран СНГ", - сообщает телеканал.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Путин допустил, что его "валдайская речь" может кому-то не понравиться
11:48
 
ТаджикистанСНГВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала