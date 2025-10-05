https://ria.ru/20251005/putin-2046478984.html
Путин провел телефонный разговор с Рахмоном
Путин провел телефонный разговор с Рахмоном
Путин провел телефонный разговор с Рахмоном
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, затронуты вопросы, связанные с подготовкой... РИА Новости, 05.10.2025
Путин провел телефонный разговор с Рахмоном
Путин по телефону обсудил с Рахмоном предстоящий визит в Таджикистан