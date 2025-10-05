Путин поздравил Рахмона с днем рождения

ДУШАНБЕ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана с 73-летием со дня рождения, отметив, что он снискал своей деятельностью во главе государства снискали искреннее уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом, сообщает пресс-служба таджикистанского лидера.
"Своей деятельностью во главе государства снискали искреннее уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом, под Вашим руководством Таджикистан добивается значительных успехов в социальной и экономической сферах, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене", - говорится в поздравительной телеграмме президента России.
Путин отметил, что Рахмон вносит большой личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Таджикистаном. "И мы, конечно, продолжим активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в тексте телеграммы.
В заключение послания Путин выразил уверенность в том, что предстоящее общение в Душанбе будет конструктивным и плодотворным, послужит дальнейшему наращиванию всего комплекса взаимовыгодных российско-таджикистанских связей, а также упрочению Содружества Независимых Государств.
