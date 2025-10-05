Путин поздравил Рахмона с днем рождения

ДУШАНБЕ, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана с 73-летием со дня рождения, отметив, что он снискал своей деятельностью во главе государства снискали искреннее уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом, сообщает пресс-служба таджикистанского лидера.