Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о важности высокого качества образования - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:10 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/putin-2046431578.html
Путин заявил о важности высокого качества образования
Путин заявил о важности высокого качества образования - РИА Новости, 05.10.2025
Путин заявил о важности высокого качества образования
Залог технологического лидерства России — это высокое качество образования, в том числе школьного, поэтому необходимо, чтобы сильные педагогические методики... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T00:10:00+03:00
2025-10-05T00:10:00+03:00
общество
россия
владимир путин
школа
день учителя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg
https://ria.ru/20251003/mishustin-2046255174.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Ваш труд пользуется заслуженным уважением". Путин поздравил педагогов с праздником
"Ваш труд пользуется заслуженным уважением". Путин поздравил педагогов с праздником
2025-10-05T00:10
true
PT3M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:653:2048:2189_1920x0_80_0_0_11dc9f9dcc48d824ba7e027b13404919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, школа, день учителя
Общество, Россия, Владимир Путин, Школа, День учителя
Путин заявил о важности высокого качества образования

Путин назвал качество образования залогом технологического лидерства

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Залог технологического лидерства России — это высокое качество образования, в том числе школьного, поэтому необходимо, чтобы сильные педагогические методики были доступны на всей территории страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
День учителя отмечается в России 5 октября.
"Именно высокое качество образования, в том числе базовое, школьное, - залог того, что наша страна может решать самые сложные задачи, добиваться научного, технологического лидерства. Нам важно сохранять преемственность педагогических школ, чтобы учителя могли учиться у своих коллег. А сильные, интересные методики получали самое широкое распространение, были доступны повсеместно, на всей территории страны", - сказал Путин в своем видеопоздравлении российским педагогам.
Он отметил, что здесь огромную роль играют конкурсы профессионального мастерства, итоги главного из которых, всероссийского, как всегда, подводятся ко Дню Учителя.
Поздравление Мишустина с наступающим Днем учителя - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Мишустин поздравил российских педагогов с Днем учителя
3 октября, 18:05
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинШколаДень учителя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала