Путин заявил о важности высокого качества образования
Путин заявил о важности высокого качества образования - РИА Новости, 05.10.2025
Путин заявил о важности высокого качества образования
Залог технологического лидерства России — это высокое качество образования, в том числе школьного, поэтому необходимо, чтобы сильные педагогические методики... РИА Новости, 05.10.2025
"Ваш труд пользуется заслуженным уважением". Путин поздравил педагогов с праздником
"Ваш труд пользуется заслуженным уважением". Путин поздравил педагогов с праздником
Путин заявил о важности высокого качества образования
Путин назвал качество образования залогом технологического лидерства
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Залог технологического лидерства России — это высокое качество образования, в том числе школьного, поэтому необходимо, чтобы сильные педагогические методики были доступны на всей территории страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
День учителя отмечается в России 5 октября.
5 октября.
"Именно высокое качество образования, в том числе базовое, школьное, - залог того, что наша страна может решать самые сложные задачи, добиваться научного, технологического лидерства. Нам важно сохранять преемственность педагогических школ, чтобы учителя могли учиться у своих коллег. А сильные, интересные методики получали самое широкое распространение, были доступны повсеместно, на всей территории страны", - сказал Путин в своем видеопоздравлении российским педагогам.
в своем видеопоздравлении российским педагогам.
Он отметил, что здесь огромную роль играют конкурсы профессионального мастерства, итоги главного из которых, всероссийского, как всегда, подводятся ко Дню Учителя.