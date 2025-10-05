Путин заявил о важности высокого качества образования

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Залог технологического лидерства России — это высокое качество образования, в том числе школьного, поэтому необходимо, чтобы сильные педагогические методики были доступны на всей территории страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что здесь огромную роль играют конкурсы профессионального мастерства, итоги главного из которых, всероссийского, как всегда, подводятся ко Дню Учителя.