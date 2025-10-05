Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил педагогов с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:03 05.10.2025 (обновлено: 10:00 05.10.2025)
https://ria.ru/20251005/putin-2046431047.html
Путин поздравил педагогов с Днем учителя
Путин поздравил педагогов с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2025
Путин поздравил педагогов с Днем учителя
Президент Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя и поблагодарил их за непростой и благородный труд. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T00:03:00+03:00
2025-10-05T10:00:00+03:00
общество
владимир путин
россия
день учителя
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046265816_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff33be08b93a53dfc499cc1d03960ed2.jpg
https://ria.ru/20251005/opyt-2046447626.html
https://ria.ru/20251005/uchitelya-2046435057.html
https://ria.ru/20221005/uchitel-1821138042.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Ваш труд пользуется заслуженным уважением". Путин поздравил педагогов с праздником
"Ваш труд пользуется заслуженным уважением". Путин поздравил педагогов с праздником
2025-10-05T00:03
true
PT3M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046265816_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c3ab5d42d6eb7c86674452b4eba00dc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, день учителя, образование
Общество, Владимир Путин, Россия, День учителя, Образование
Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Путин поблагодарил российских педагогов за ответственный и благородный труд

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя и поблагодарил их за непростой и благородный труд.
"Вы отдаете силы и энергию важнейшей миссии, которая в буквальном смысле устремлена в будущее. Делаете все, чтобы дети, подростки, ученики обрели знания, необходимые в современном мире, прочную ценностную опору, а значит, могли уверенно чувствовать себя во взрослой жизни, добиваться успехов, которые будут определять их судьбу и судьбу страны", — сказал он.
Ученики начальных классов - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Учителя-ветераны СВО рассказали о своей работе в российских школах
05:47
Труд педагога пользуется уважением в обществе и как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости и умения увидеть в каждом ученике зачаток талантов, чтобы помочь ему понять себя и мир вокруг.
"У нас очень много талантливых, искренне увлеченных делом учителей, чей пример вдохновляет и коллег, и школьников, которые только выбирают профессию. А значит, лучшие традиции отечественной педагогики будут продолжены", — отметил президент.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В Госдуме предложили давать учителям служебное жилье
01:16
По его словам, высокое качество образования, в том числе школьного, позволяет России решать наиболее сложные задачи и добиваться научного и технологического лидерства. Именно поэтому необходимо сохранить преемственность педагогических школ, чтобы преподаватели учились у коллег, а сильные методики распространялись по всей стране.
"Сегодняшний праздник вызывает особые, самые теплые чувства у миллионов наших сограждан. Он дорог и значим для тех, кто сейчас учится в школах, колледжах, техникумах и вузах, для их родителей, близких, для всех семей, взрослых, кто спустя годы с признательностью вспоминает своих учителей. Таких, уверен, у нас в стране абсолютное большинство. <...> Еще раз хочу поздравить вас с Днем учителя, пожелать здоровья и благополучия вам и вашим близким, а вашим ученикам — достижений, которыми мы будем гордиться", — подытожил Путин.
День учителя отмечается в России 5 октября.
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
День учителя 2025: какого числа отмечается, история праздника, что подарить
5 октября 2022, 01:09
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияДень учителяОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала