Путин поздравил педагогов с Днем учителя

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя и поблагодарил их за непростой и благородный труд.

"Вы отдаете силы и энергию важнейшей миссии, которая в буквальном смысле устремлена в будущее. Делаете все, чтобы дети, подростки, ученики обрели знания, необходимые в современном мире, прочную ценностную опору, а значит, могли уверенно чувствовать себя во взрослой жизни, добиваться успехов, которые будут определять их судьбу и судьбу страны", — сказал он.

Труд педагога пользуется уважением в обществе и как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости и умения увидеть в каждом ученике зачаток талантов, чтобы помочь ему понять себя и мир вокруг.

"У нас очень много талантливых, искренне увлеченных делом учителей, чей пример вдохновляет и коллег, и школьников, которые только выбирают профессию. А значит, лучшие традиции отечественной педагогики будут продолжены", — отметил президент.

По его словам, высокое качество образования, в том числе школьного, позволяет России решать наиболее сложные задачи и добиваться научного и технологического лидерства. Именно поэтому необходимо сохранить преемственность педагогических школ, чтобы преподаватели учились у коллег, а сильные методики распространялись по всей стране.

"Сегодняшний праздник вызывает особые, самые теплые чувства у миллионов наших сограждан. Он дорог и значим для тех, кто сейчас учится в школах, колледжах, техникумах и вузах, для их родителей, близких, для всех семей, взрослых, кто спустя годы с признательностью вспоминает своих учителей. Таких, уверен, у нас в стране абсолютное большинство. <...> Еще раз хочу поздравить вас с Днем учителя, пожелать здоровья и благополучия вам и вашим близким, а вашим ученикам — достижений, которыми мы будем гордиться", — подытожил Путин