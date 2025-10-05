https://ria.ru/20251005/primore-2046482303.html
Арестованный в Приморье француз научился говорить по-русски "спасибо"
Арестованный в Приморье француз научился говорить по-русски "спасибо" - РИА Новости, 05.10.2025
Арестованный в Приморье француз научился говорить по-русски "спасибо"
Арестованный в Приморье французский велопутешественник Софиан Сехили выучил по-русски несколько слов, включая "здравствуйте" и "спасибо", в СИЗО в Приморье,... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T12:40:00+03:00
2025-10-05T12:40:00+03:00
2025-10-05T14:58:00+03:00
в мире
уссурийск
евразия
лиссабон (город)
софиан сехили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040249230_0:73:1089:685_1920x0_80_0_0_97ba424de5b9ecdc0a1acde75fa89317.jpg
https://ria.ru/20250922/arest-2043426722.html
https://ria.ru/20250918/sud-2042606327.html
уссурийск
евразия
лиссабон (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040249230_0:0:1089:816_1920x0_80_0_0_ea7bcb34c756f18d0519fc7d623013c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, уссурийск, евразия, лиссабон (город), софиан сехили
В мире, Уссурийск, Евразия, Лиссабон (город), Софиан Сехили
Арестованный в Приморье француз научился говорить по-русски "спасибо"
Арестованный в Приморье француз выучил по-русски несколько слов
ВЛАДИВОСТОК, 5 окт - РИА Новости. Арестованный в Приморье французский велопутешественник Софиан Сехили выучил по-русски несколько слов, включая "здравствуйте" и "спасибо", в СИЗО в Приморье, сообщила РИА Новости его адвокат Алла Кушнир.
В пятницу она рассказала агентству, что француз выучил несколько русских слов в СИЗО в Уссурийске
, чтобы общаться с сокамерниками.
"Может здороваться, прощаться, (выучил по-русски слова - ред.) "здравствуйте", "до свидания", "спасибо", - рассказала агентству Кушнир, добавив, что француз выучил ещё несколько бытовых слов.
Адвокат также рассказала РИА Новости, что сейчас у Софиана Сехили
есть и французско-русский разговорник, который ему передала почётный консул Франции
.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии
на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона
(считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых — Турция
, Иран
, Казахстан
, Монголия
и Китай
. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке
..
В начале сентября француза задержали в Приморье за незаконное пересечение границы, а суд отправил его в СИЗО. На этой неделе арест продлили до 3 ноября. Защита обжаловала это решение.
В изоляторе Уссурийска Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.
Кроме того, у Сехили побывала почетный консул Франции.