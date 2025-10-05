Рейтинг@Mail.ru
Арестованный в Приморье француз научился говорить по-русски "спасибо"
12:40 05.10.2025 (обновлено: 14:58 05.10.2025)
Арестованный в Приморье француз научился говорить по-русски "спасибо"
в мире
уссурийск
евразия
лиссабон (город)
софиан сехили
в мире, уссурийск, евразия, лиссабон (город), софиан сехили
В мире, Уссурийск, Евразия, Лиссабон (город), Софиан Сехили
© Фото : соцсети спортсменаФранцузский велосипедист Софиан Сехили
ВЛАДИВОСТОК, 5 окт - РИА Новости. Арестованный в Приморье французский велопутешественник Софиан Сехили выучил по-русски несколько слов, включая "здравствуйте" и "спасибо", в СИЗО в Приморье, сообщила РИА Новости его адвокат Алла Кушнир.
В пятницу она рассказала агентству, что француз выучил несколько русских слов в СИЗО в Уссурийске, чтобы общаться с сокамерниками.
22 сентября, 03:27
Защита французского велосипедиста обжаловала его арест в Приморье
22 сентября, 03:27
"Может здороваться, прощаться, (выучил по-русски слова - ред.) "здравствуйте", "до свидания", "спасибо", - рассказала агентству Кушнир, добавив, что француз выучил ещё несколько бытовых слов.
Адвокат также рассказала РИА Новости, что сейчас у Софиана Сехили есть и французско-русский разговорник, который ему передала почётный консул Франции.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых — Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке..
В начале сентября француза задержали в Приморье за незаконное пересечение границы, а суд отправил его в СИЗО. На этой неделе арест продлили до 3 ноября. Защита обжаловала это решение.
В изоляторе Уссурийска Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.
Кроме того, у Сехили побывала почетный консул Франции.
18 сентября, 02:46
Жалоб на арест француза Сехили в суд Приморья не поступало
18 сентября, 02:46
 
В миреУссурийскЕвразияЛиссабон (город)Софиан Сехили
 
 
