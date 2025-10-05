Арестованный в Приморье француз научился говорить по-русски "спасибо"

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт - РИА Новости. Арестованный в Приморье французский велопутешественник Софиан Сехили выучил по-русски несколько слов, включая "здравствуйте" и "спасибо", в СИЗО в Приморье, сообщила РИА Новости его адвокат Алла Кушнир.

В пятницу она рассказала агентству, что француз выучил несколько русских слов в СИЗО в Уссурийске , чтобы общаться с сокамерниками.

"Может здороваться, прощаться, (выучил по-русски слова - ред.) "здравствуйте", "до свидания", "спасибо", - рассказала агентству Кушнир, добавив, что француз выучил ещё несколько бытовых слов.

Адвокат также рассказала РИА Новости, что сейчас у Софиана Сехили есть и французско-русский разговорник, который ему передала почётный консул Франции

Иран, Казахстан, Монголия и Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых — Турция Китай . Финиш Сехили запланировал во Владивостоке ..

В начале сентября француза задержали в Приморье за незаконное пересечение границы, а суд отправил его в СИЗО. На этой неделе арест продлили до 3 ноября. Защита обжаловала это решение.

В изоляторе Уссурийска Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.