В Петербурге установили личность владельца гранаты, найденной в мусорке

"В результате проведенных оперативно- разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан предполагаемый владелец взрывоопасного предмета - 45-летний местный житель, работающий водителем в фирме. По его словам, он приобрел предмет в 2014 году в другом регионе, а при уборке квартиры родственники случайно выбросили предмет вместе с мусором", - рассказали в ГУМВД.