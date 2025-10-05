Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге установили личность владельца гранаты, найденной в мусорке
13:11 05.10.2025 (обновлено: 13:15 05.10.2025)
В Петербурге установили личность владельца гранаты, найденной в мусорке
В Петербурге установили личность владельца гранаты, найденной в мусорке
В Петербурге установили личность владельца гранаты, найденной в мусорке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга нашла владельца гранаты, обнаруженной в мусорном контейнере в Красногвардейском районе, куда, по словам задержанного, ее случайно выбросили его родственники, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в четверг в мусорном контейнере у дома 145 корпус 2 по Пискаревскому проспекту был обнаружен боеприпас (граната Ф1), который был изъят специалистами и вывезен на спецполигон для уничтожения.
"В результате проведенных оперативно- разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан предполагаемый владелец взрывоопасного предмета - 45-летний местный житель, работающий водителем в фирме. По его словам, он приобрел предмет в 2014 году в другом регионе, а при уборке квартиры родственники случайно выбросили предмет вместе с мусором", - рассказали в ГУМВД.
Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), добавили в региональном главке МВД.
Работа саперов - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
На северо-востоке Москвы у жилого дома нашли похожий на гранату предмет
24 января, 16:21
 
