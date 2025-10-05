Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что в России много талантливых педагогов - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/pedagogi-2046432113.html
Путин заявил, что в России много талантливых педагогов
Путин заявил, что в России много талантливых педагогов - РИА Новости, 05.10.2025
Путин заявил, что в России много талантливых педагогов
В России много талантливых и искренне увлеченных своим делом учителей, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T00:19:00+03:00
2025-10-05T00:19:00+03:00
россия
владимир путин
день учителя
школа
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_295:42:2814:1459_1920x0_80_0_0_cd6d978a20496e610ed803f38140a31a.jpg
https://ria.ru/20251005/putin-2046431578.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Ваш труд пользуется заслуженным уважением". Путин поздравил педагогов с праздником
"Ваш труд пользуется заслуженным уважением". Путин поздравил педагогов с праздником
2025-10-05T00:19
true
PT3M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_239:0:2814:1931_1920x0_80_0_0_3d29bd3c54174cd04526c2fa49d1377a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, день учителя, школа, общество
Россия, Владимир Путин, День учителя, Школа, Общество
Путин заявил, что в России много талантливых педагогов

Путин: в России много талантливых и искренне увлеченных своим делом учителей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В России много талантливых и искренне увлеченных своим делом учителей, убежден президент РФ Владимир Путин.
День учителя отмечается в России 5 октября.
"У нас действительно очень много талантливых, прекрасных, искренне увлечённых своим делом учителей, чей пример вдохновляет и коллег, и ребят, школьников, которые только выбирают профессию. А значит, лучшие традиции отечественной педагогики непременно будут продолжены", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю праздника.
Он отметил, что Россия гордится собственной очень сильной педагогической школой, новаторскими идеями, уникальными наработками.
"Ещё раз хочу поздравить вас с Днём Учителя, пожелать здоровья и благополучия вам и вашим близким, а вашим ученикам - достижений, которыми мы все будем гордиться. С праздником!" - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Путин заявил о важности высокого качества образования
00:10
 
РоссияВладимир ПутинДень учителяШколаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала