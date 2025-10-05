Рейтинг@Mail.ru
Восьмерка ОПЕК+ увеличит предельный уровень нефтедобычи
14:20 05.10.2025 (обновлено: 14:37 05.10.2025)
Восьмерка ОПЕК+ увеличит предельный уровень нефтедобычи
Восьмерка ОПЕК+ увеличит предельный уровень нефтедобычи - РИА Новости, 05.10.2025
Восьмерка ОПЕК+ увеличит предельный уровень нефтедобычи
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T14:20:00+03:00
2025-10-05T14:37:00+03:00
экономика
опек
экономика, опек
Экономика, ОПЕК
Восьмерка ОПЕК+ увеличит предельный уровень нефтедобычи

Восьмерка ОПЕК+ увеличит предельный уровень нефтедобычи в ноябре

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября, сообщила ОПЕК.
"Принимая во внимание устойчивые перспективы мировой экономики и текущие благоприятные рыночные показатели, отраженные в низких запасах нефти, восемь стран-участниц приняли решение скорректировать добычу на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с дополнительными добровольными ограничениями на 1,65 миллиона баррелей в сутки, объявленными в апреле 2023 года. Эта корректировка будет осуществлена в ноябре 2025 года", - говорится в сообщении.
ОПЕК отметила, что страны продолжат оценивать конъюнктуру рынка. По итогам онлайн-встречи 5 октября они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости - участники могут приостановить или отменить увеличение нефтепроизводства, в том числе в рамках отказа от добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
Восьмерка ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей. В это воскресенье страны ОПЕК+ обсуждали добычу на следующий месяц.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки.
У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, - ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года, но в итоге восьмерка завершила его уже в сентябре, то есть на год раньше.
Однако страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Согласно нему, до июля 2026 года Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия должны компенсировать 4,68 миллиона баррелей в сутки сверхдобычи.
