Восьмерка ОПЕК+ увеличит предельный уровень нефтедобычи

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября, сообщила ОПЕК.

"Принимая во внимание устойчивые перспективы мировой экономики и текущие благоприятные рыночные показатели, отраженные в низких запасах нефти, восемь стран-участниц приняли решение скорректировать добычу на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с дополнительными добровольными ограничениями на 1,65 миллиона баррелей в сутки, объявленными в апреле 2023 года. Эта корректировка будет осуществлена в ноябре 2025 года", - говорится в сообщении.

ОПЕК отметила, что страны продолжат оценивать конъюнктуру рынка. По итогам онлайн-встречи 5 октября они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости - участники могут приостановить или отменить увеличение нефтепроизводства, в том числе в рамках отказа от добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

Восьмерка ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей. В это воскресенье страны ОПЕК+ обсуждали добычу на следующий месяц.

Венесуэлу и ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран Ливию . В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки.

У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, - ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года, но в итоге восьмерка завершила его уже в сентябре, то есть на год раньше.