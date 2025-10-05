https://ria.ru/20251005/muzhchina-2046486020.html
В Петербурге мужчина распылил перцовый газ в подростков
В Петербурге мужчина распылил перцовый газ в подростков - РИА Новости, 05.10.2025
В Петербурге мужчина распылил перцовый газ в подростков
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, из-за громкой музыки в подъезде "в воспитательных целях" распылил перцовый газ в...
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, из-за громкой музыки в подъезде "в воспитательных целях" распылил перцовый газ в подростков и ударил одного из них, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как сообщало ведомство, в пятницу вечером в подъезде дома на Большой Посадской, 24 у двух подростков, 15 и 16 лет, произошел конфликт с мужчиной, который сделал им замечание из-за громкой музыки. После этого мужчина в "воспитательных целях" распылил в подростков содержимое перцового баллона и ударил одного из них, уточняли в ГУМВД. Подростки обратились за медпомощью, после оказания которой их отпустили лечиться дома.
"Полицейскими по месту проживания по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 27-летний неработающий житель этого же дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный уже был судим за кражи и грабеж.
Следственными органами СК России
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), добавили в ГУМВД.