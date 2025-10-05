Столтенберг рассказал, как Меркель смеялась над требованием Трампа

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассмеялась над требованием президента США Дональда Трампа повысить военные расходы до 2 процентов ВВП, об этом экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг написал в своей автобиографии, фрагмент которой опубликовала The Guardian.
"Трамп сказал: "Ангела, нужно раскошелиться. Тебе нужно потратить 2%". Она ответила: "Может быть, в 2030 году" — и рассмеялась… Она рассмеялась!" — приводит цитату издание.
Меркель хотела бы, чтобы России не было, заявил Володин
27 сентября, 09:53
Согласно воспоминаниям Столтенберга, данный инцидент произошел во время встречи Меркель и Трампа во время его первого срока на посту президента.
Точная дата произошедшего не указана.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран - членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.