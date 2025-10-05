Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг рассказал, как Меркель смеялась над требованием Трампа
15:17 05.10.2025
Столтенберг рассказал, как Меркель смеялась над требованием Трампа
Столтенберг рассказал, как Меркель смеялась над требованием Трампа
в мире
россия
гаага
германия
дональд трамп
ангела меркель
йенс столтенберг
нато
россия
гаага
германия
в мире, россия, гаага, германия, дональд трамп, ангела меркель, йенс столтенберг, нато
В мире, Россия, Гаага, Германия, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг рассказал, как Меркель смеялась над требованием Трампа

Столтенберг: Меркель смеялась над требованием Трампа повысить оборонные расходы

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель . Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассмеялась над требованием президента США Дональда Трампа повысить военные расходы до 2 процентов ВВП, об этом экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг написал в своей автобиографии, фрагмент которой опубликовала The Guardian.
"Трамп сказал: "Ангела, нужно раскошелиться. Тебе нужно потратить 2%". Она ответила: "Может быть, в 2030 году" — и рассмеялась… Она рассмеялась!" — приводит цитату издание.
Согласно воспоминаниям Столтенберга, данный инцидент произошел во время встречи Меркель и Трампа во время его первого срока на посту президента.
Точная дата произошедшего не указана.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран - членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
В миреРоссияГаагаГерманияДональд ТрампАнгела МеркельЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
