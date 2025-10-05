Мединский рассказал о новой редакции учебника по истории

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Помощник президента России, один из авторов единой линейки учебников истории Владимир Мединский сообщил, что новая редакция учебника для 6-го класса будет еще понятнее и интереснее.

"Сегодня, в День учителя, с утра занимаюсь доработкой учебника для 6-го класса "Всеобщая история". Будет 2-я редакция - ответ на пожелания учителей, методистов, родителей. Делаем еще понятнее и интереснее, без избыточных цифр и прочих атрибутов зубрежки. Это нормальный процесс", - написал Мединский в своем Telegram-канале

При этом он выразил уверенность в том, что "лучший учебник для школьника - это его учитель". Помощник президента поздравил российских педагогов с Днём учителя, который отмечается 5 октября.