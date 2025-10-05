Рейтинг@Mail.ru
Мединский рассказал о новой редакции учебника по истории - РИА Новости, 05.10.2025
15:04 05.10.2025
Мединский рассказал о новой редакции учебника по истории
Помощник президента России, один из авторов единой линейки учебников истории Владимир Мединский сообщил, что новая редакция учебника для 6-го класса будет еще... РИА Новости, 05.10.2025
Мединский рассказал о новой редакции учебника по истории

Помощник президента РФ Владимир Мединский
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Помощник президента России, один из авторов единой линейки учебников истории Владимир Мединский сообщил, что новая редакция учебника для 6-го класса будет еще понятнее и интереснее.
"Сегодня, в День учителя, с утра занимаюсь доработкой учебника для 6-го класса "Всеобщая история". Будет 2-я редакция - ответ на пожелания учителей, методистов, родителей. Делаем еще понятнее и интереснее, без избыточных цифр и прочих атрибутов зубрежки. Это нормальный процесс", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Кравцов рассказал, когда в России введут единые школьные учебники
1 октября, 11:02
При этом он выразил уверенность в том, что "лучший учебник для школьника - это его учитель". Помощник президента поздравил российских педагогов с Днём учителя, который отмечается 5 октября.
Единый учебник по истории для 10-11-х классов был введен в школах с 1 сентября 2023 года, новые учебники по истории для 5-7 классов появились в школах с 1 сентября 2025 года. Вся линейка учебников с 5 по 11 класс начнет действовать с 1 сентября 2026 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Путин вспомнил своего учителя литературы
14:07
 
