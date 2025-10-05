https://ria.ru/20251005/matvienko-2046463808.html
Матвиенко поздравила учителей с профессиональным праздником
Профессионализм российских учителей является крепкой основой для развития страны, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю Дня... РИА Новости, 05.10.2025
валентина матвиенко
сергей кравцов
совет федерации рф
общество
день учителя
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Профессионализм российских учителей является крепкой основой для развития страны, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю Дня учителя.
«
"Профессионализм учителя - это крепкая основа развития и процветания нашей страны. Молодые специалисты достойно продолжают сложившиеся традиции отечественной педагогики, эффективно сочетают прошедшие проверку временем практики и накопленный опыт с новыми методами обучения", - написала она в телеграмме на имя министра просвещения Сергея Кравцова.
Матвиенко
отметила, что преподавательская деятельность является одной из самых сложных и ответственных.
По ее словам, учителя не только помогают подрастающему поколению получить знания, но и во многом закладывают его мировоззрение.
"Сегодня, в век цифровых технологий и инноваций, задача учителей состоит в том, чтобы научить детей мыслить, привить им интерес к творчеству и научным исследованиям, помочь формированию у них духовно-нравственных ценностей", - констатировала председатель СФ.