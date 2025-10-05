Матвиенко поздравила учителей с профессиональным праздником

"Профессионализм учителя - это крепкая основа развития и процветания нашей страны. Молодые специалисты достойно продолжают сложившиеся традиции отечественной педагогики, эффективно сочетают прошедшие проверку временем практики и накопленный опыт с новыми методами обучения", - написала она в телеграмме на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

По ее словам, учителя не только помогают подрастающему поколению получить знания, но и во многом закладывают его мировоззрение.

"Сегодня, в век цифровых технологий и инноваций, задача учителей состоит в том, чтобы научить детей мыслить, привить им интерес к творчеству и научным исследованиям, помочь формированию у них духовно-нравственных ценностей", - констатировала председатель СФ.